SVOLTA ELETTRICA Dopo 28 anni dal lancio della prima generazione, Renault Twingo si converte all'elettrico e per dare l'assalto alla città punta su un pacco batterie compatto da 22 kWh. Come spesso avviene, pochi i cambiamenti estetici rispetto alla versione termica (qui la prova completa): si notano giusto adesivi dedicati sulla fiancata e l’effige ZE Electric su portellone posteriore e battitacco. Per il lancio della sua nuova citycar a batterie, Renault propone inoltre la serie speciale Vibes Limited Edition, proprio quella che abbiamo provato: modanature laterali con badge specifici, cerchi in lega da 16 pollici e colorazione inedita Orange Valencia. Una scelta cromatica originale che mette ben in risalto lo spirito dinamico e frizzante della piccola Twingo.

BATTERIA COMPATTA La fonte energetica di nuova Twingo Z.E. è il pacco batterie agli ioni di litio da 22 kWh, che stando ai dati della Casa consente di percorrere 270 km in città e fino a 190 km nel ciclo misto WLTP. La ricarica avviene solo in corrente alternata, dunque dimenticatevi il rifornimento rapido in corrente continua. Da una colonnina pubblica da 22 kW bastano 30 minuti per ripristinare 80 chilometri di autonomia. I tempi ovviamente si allungano se si opta per una colonnina da 11 kW, o una Wallbox per la ricarica da casa. Dalla presa Shuko servono infatti circa 15 ore per il “pieno” di elettroni. Il motore è posizionato al posteriore ed è in grado di sviluppare 82 CV di potenza e 160 Nm di coppia. Numeri più che sufficienti per scattare da 0 a 100 km/h in 12,9 secondi e raggiungere 135 km/h di velocità massima. Per sapere tutto, ma proprio tutto, di nuova Twingo Elettrica, compresi prezzi, allestimenti ed accessori, non resta che cliccare Play e farsi un'idea propria.