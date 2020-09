DOPPIETTA Non su sola Zoe poggia l'offerta di Renault in materia di mobilità a emissioni zero per città e dintorni. Dall'autunno fa la sua comparsa nei listini pure nuova Renault Twingo elettrica, la Twingo col pollice verde. Ordini aperti, prezzi a partire da 22.450 euro, Ecobonus escluso. Ma la gamma conta più di una versione: breve panoramica.

TWINGO EV IN BREVE Esternamente e internamente identica alla omologa con propulsore termico, Twingo EV si avvale innanzitutto di motore elettrico R80 da 82 cv alimentato da batterie da 22 kWh, per un grado di autonomia WLTP fino a 190 km nel ciclo misto e 270 km nel ciclo urbano. Grazie al cambio automatico con funzione B Mode a 3 livelli di frenata rigenerativa, l'autonomia stessa può tra l'altro essere modulata a proprio piacimento. Massima versatilità di ricarica grazie al caricatore Caméléon a corrente alternata da 22 kW di serie, che consente a Twingo di ricaricarsi fino a quattro volte più velocemente rispetto alle auto concorrenti. Ovvero: fino a 80 km di autonomia recuperati in soli 30 minuti, ricarica completa in un’ora e mezza. Tra i servizi di bordo: sistema multimediale EASY LINK di serie, app MY Renault e servizi connessi Z.E. per controllare in qualsiasi momento il livello di carica e di autonomia tramite smartphone, programmare la ricarica e la pre-climatizzazione del veicolo.

AL CONFIGURATORE Twingo Electric è dunque disponibile con batteria di proprietà a partire da 22.450 euro nella versione Zen, equipaggiamento completo (fra le altre dotazioni) di climatizzatore automatico e del sistema multimediale EASY LINK con display da 7” e radio DAB, compatibile con Android Auto ed AppleCarPlay. La versione Intens costa 23.650 euro e aggiunge stripping specifici, griglia calandra anteriore con inserti blu, cerchi in lega da 15”, fari fendinebbia, e tra le tecnologie di assistenza alla guida, Lane Departure Warning, Parking camera e sistema di navigazione connessa con la possibilità di verificare la disponibilità delle colonnine di ricarica in tempo reale e di programmare un itinerario che tenga conto delle soste per la ricarica con l’EV Route Planner.

SPECIAL EDITION La serie limitata, denominata Vibes Limited Edition, costa infine 24.350 euro. Si basa sull’allestimento Intens e propone una tinta inedita: Orange Valencia. Si arricchisce di una calandra con inserti bianchi ed è dotata di cerchi in lega da 16” diamantati bianchi con copridadi di color arancione. Oltre alle possibili scelte cromatiche, la carrozzeria è impreziosita da decorazioni specifiche composte da linee bianche e grigie oppure arancioni e grigie, in funzione della tinta prescelta. In abitacolo, strisce colorate sulla plancia e sui sedili con selleria mista tessuto/pelle TEP. Il tutto è completato dalle esclusive soglie porta, dai tappetini e dalla base della leva del cambio color arancione anodizzato.