ELETTRIFICATA E-Tech, in Renualt è questa la parola magica che identifica i modelli elettrificati del Gruppo francese. Dopo Clio e Captur tocca ora alla Megane abbracciare la motorizzazione plug-in hybrid, un sistema che abbina al classico motore termico, una batteria che si ricarica comodamente dalla presa di casa. Oggi proviamo la station-wagon Megane Sporter E-Tech, una familiare che in città promette 65 km di autonomia a zero emissioni.

QUALCHE RITOCCHINO Il design della plug-in hybrid rimane fedele all’ultimo aggiornamento estetico che caratterizza la compatta transalpina. Si notano giusto elementi cromati inediti sulla calandra, proiettori LED Pure Vision, badge specifici e indicatori di direzione dinamici al posteriore. All’elenco si aggiungono anche tre nuove tinte metallizzate: Bronzo Solare, Grigio Baltico e Grigio Magnete.

INTERNI DA AMMIRAGLIA All’interno spazio a finiture ancor più ricercate, a sellerie raffinate e al nuovo design della consolle centrale dal look elegante e lineare. Il feeling hi-tech si ritrova poi nel quadro strumenti digitale da 10,2 pollici con navigatore 3D e nel tablet verticale touchscreen a centro plancia da 9,3 pollici (entrambi optional). Il sistema multimediale dispone inoltre di accesso ai servizi Renault Easy Link.

CENTIMETRO ALLA MANO Le dimensioni di Megan Sporter E- Tech la rendono la soluzione ideale per le famiglie allargate. La station misura infatti 4,62 metri da paraurti a paraurti, un metro e ottantasette di larghezza per 145 centimetri di altezza. Stesse identiche misure delle versioni termiche, se non fosse che il peso della plug-in raggiunge ora i 1.603 chili contro i 1.350 della benzina TCe 160 EDC. Stesso discorso per il bagagliaio, che pur essendo ampio e generoso perde 116 litri di capienza, per via delle batterie posizionate proprio lì sotto e va da un minimo di 447 a un massimo di 1.408 litri con schienali abbattuti. È vero si sacrifica un po’ di spazio in altezza, ma nel doppiofondo c’è comunque un pozzetto abbastanza capiente in cui poter riporre i cavi per la ricarica.

DOPPIA ANIMA Le vere sorprese stanno però tutte sotto il cofano: la francese è spinta infatti da un 4 cilindri 1,6 benzina aspirato abbinato a due motori elettrici: uno dei quali con funzione di propulsione vera e propria, l'altro invece nelle vesti di High-Voltage Starter Generator che funge da alternatore/starter ad alta tensione. Il tutto associato a una trasmissione automatica Multi-Mode priva di frizione con innesti a denti, che ottimizza le cambiate. Il powertrain sviluppa una potenza combinata di 160 CV, mentre il sistema elettrico eroga fino a 205 Nm di coppia. Così facendo Megane Sporter E-Tech scatta da 0 a 100 orari in 9,8 secondi e raggiunge, laddove consentito, i 183 km/h di velocità massima. La batteria da 9,8 kWh e 400 V consente di viaggiare a zero emissioni fino a 135 km/h per 50 chilometri nel misto WLTP o per 65 chilometri nel ciclo urbano. La ricarica dalla presa Schuko di casa richiede circa 4 ore e mezza, 3 ore se si opta invece per una Wallbox da 7,4 kW.

AUTONOMIA EV Nel complesso, nella mia prova di due ore svoltasi perlopiù in città e con una capatina in extraurbano sono riuscito a percorrere 48 chilometri prima che gli accumulatori mi abbandonassero. Con la carica praticamente a zero, i consumi del termico si attestano invece a 7,2 l/100 km, dati che ci riserviamo comunque di ri-verificare nel nostro consueto Day by Day.

IMPRESSIONI DI GUIDA Il nuovo sistema Multi-Sense per la gestione della dinamica di guida si avvale di 3 driving mode: Pure (attivabile dal pulsante EV), My Sense (che limita l’utilizzo del motore elettrico privilegiando il termico per risparmiare batteria) e Sport per ottenere la massima performance dal powetrain ibrido. L’avviamento avviene sempre in modalità elettrica, pochissimi i sussulti e le vibrazioni quando viene chiamato in causa il benzina quattro cilindri. La transizione tra l’uno e l’altro è fluida e delicata, merito soprattutto del cambio automatico Multi-Mode. In generale, la selezione dei rapporti avviene senza troppe incertezze, forse qualche leggero ritardo lo si sperimenta in Sport, ma comunque nulla di trascendentale. Buone anche le doti dinamiche, con uno spunto decisamente brillante in ripartenza e ripresa e con lo sterzo che rimane sempre sincero e diretto. Fra le curve si apprezza inoltre un’accresciuta stabilità, con l’auto ancor più piatta grazie al baricentro ribassato.

DOTAZIONI, ALLESTIMENTI E PREZZI Nuova Megane Sporter E-Tech vanta una lunga serie di sistemi di assistenza alla guida come: franata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni, monitoraggio angolo cieco, rilevamento attivo dei veicoli in retromarcia, rilevatore stanchezza del conducente e Easy Park Assist. Renault Megane Sporter plug-in è disponibile in due diversi allestimenti: Business e RS Line. La entry-level attacca a 36.950 euro, mentre la RS Line (come quella in prova) con doppio scarico cromato, cerchi in lega da 17 pollici diamantati e sellerie in Alcantara vale 39.550 euro, incentivi esclusi.