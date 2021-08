CAMPER-VAN HAUTE COUTURE Al Caravan Salon di Düsseldorf, debutta il nuovo Renault Trafic SpaceNomad. Un camper-van pratico e funzionale destinato a entrare nel listino della Régie a inizio 2022 (qui le prime immagini della show car Renault Hippie Caviar Hotel). Allestito da Pilote, azienda francese specializzata nella preparazione di questa tipologia di veicoli, Trafic SpaceNomad è disponibile in due lunghezze con omologazione quattro o cinque posti. Grazie al tetto sollevabile, dispone poi di due ampi letti, ma anche di una doccia e un angolo cottura ben accessoriato. A completare l’offerta al Salone di Düsseldorf anche il nuovo Renault SpaceClass Escapade e Master Camping-Car.

DOTAZIONI AL TOP Prodotto nello stabilimento francese di Sandouville, Trafic SpaceNomad sarà proposto con motorizzazioni gasolio che spaziano dai 110 CV della versione entry-level fino a 170 CV della top di gamma. Il tutto in abbinamento a una trasmissione manuale o automatica (per i motori da 150 e 170 CV). Fra gli accessori più interessanti si distinguono: il grande fornello a due fuochi con accensione piezoelettrica abbinato a un lavello con rubinetto integrato, il frigorifero da 49 litri e il tavolino estraibile. Come anticipato Renault Trafic SpaceNomad offre fino a quattro posti letto, grazie al materasso matrimoniale inserito nel tetto sollevabile da 120 x 200 cm e al divanetto posteriore reclinabile da 130 x 185 cm.

CASA DOLCE CASA Renault Trafic SpaceNomad è omologabile per un massimo di cinque occupanti. All’anteriore, come di consueto, i due sedili singoli girano verso l’interno per creare uno spazio ancor più accogliente e conviviale. Di giorno e di notte, la privacy è garantita da appositi oscuranti e da un impianto d’illuminazione full-LED con 12 punti luce. Per l’inverno gli utenti possono inoltre contare su un potente sistema di riscaldamento autonomo da 2.000 W. (qui la nostra guida pratica alle vacanze in camper)

AL PASSO COI TEMPI Il design esterno è contraddistinto dal cofano orizzontale, dalla calandra spiovente e dai fari full-LED con firma luminosa C-Shape. L’occhio resta colpito dagli inserti cromati, dai cerchi diamantati e dalle vernici metallizzate (tra cui l’inedito Rosso Carminio). All’interno, spicca la plancia ridisegnata che propone fino a 81,8 litri di spazio utile nei suoi vani portaoggetti. Inedita anche buona parte della tecnologia di bordo, come il touchscreen da 8 pollici e il caricatore dello smartphone a induzione. Renault Trafic SpaceNomad monta il sistema multimediale Renault Easy Link con navigazione integrata ed è compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto. Per una maggiore sicurezza durante la guida il camper-van di Renault dispone di nuovi dispositivi di assistenza, come: frenata di emergenza attiva, alert per il superamento della linea di carreggiata, rilevatore di stanchezza del conducente e monitoraggio dell’angolo cieco. Per il momento, Renault ha deciso di estendere la commercializzazione di SpaceNomad anche in: Germania, Austria, Belgio e Danimarca (oltre che Francia), con debutto atteso nel 2022 e prezzi ancora da svelare.