VACANZE ALL'ARIA APERTA L’estate è ormai nel vivo, la voglia di libertà e di evasione va sempre più di moda. In tutto questo il camper rimane sempre sinonimo di vacanze all’aria aperta all’insegna dell’avventura! Un modo di viaggiare perfettamente in linea con i vincoli imposti dall’emergenza Covid-19 (qui la nostra guida pratica). Renault Design sceglie dunque nuovo Trafic per immaginare la vita en plein air. Hippie Caviar Hotel - questo il nome del progetto - offre tutto lo spazio, il comfort e la modularità necessari per viaggiare nella comodità più assoluta a zero emissioni.

ECOSOSTENIBILE Hippie Caviar Hotel elettrico (qui LEVC e-Camper plug-in) è composto da un abitacolo color verde acqua scintillante ''Almond Flakes'', e da una camera posteriore in tinta ''Grigio Argento anodizzato''. Il design si ispira alle stanze degli hotel di lusso 5 stelle. La plancia, dalla lavorazione a paglia intrecciata, è impreziosita da una fascia in pelle. Materiali ecologici, come il legno esotico, le fibre naturali (lino e lana) e il muschio vegetale richiamano invece la natura. I colori e gli arredi interni fanno riferimento al senso di ottimismo e libertà degli anni ’60.

MASSIMO COMFORT Hippie Caviar Hotel dispone di una panca trasformabile in letto (145 cm x 195 cm), posizionabile all’esterno o all’interno del veicolo. In posizione “contemplazione”, il portellone aperto e i suoi drappeggi proteggono dalle intemperie, garantendo tutta la privacy necessaria. Dal tetto-terrazza, attrezzato con tavolino basso e due schienali amovibili, si ammira invece il paesaggio da una prospettiva soprelevata, accedendovi da una scala retrattile.

RELAX A OGNI COSTO All’appello delle dotazioni non mancano poi: sanitari con doccia, dispositivo per la ricarica elettrica e addirittura servizi di concierge da richiedere online con consegna tramite drone sul tetto o sulla panchetta in posizione ''contemplazione''. Renault presenterà il concept di Hippie Caviar Hotel al Salone di Düsseldorf, a partire dal 27 agosto 2021, esponendolo insieme al mitico camper Renault Estafette del 1977.