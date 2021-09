WHAT'S NEXT Chiudi gli occhi, sposta l'orologio avanti qualche anno, riapri gli occhi e avrai di fronte Audi Grandsphere, ovvero l'ammiraglia del futuro nella vision Audi. Grandsphere la concept di berlina lusso a quattro porte completamente elettrica che prefigura il design e i contenuti tecnologici che dovrebbero equipaggiare A8 di prossima generazione. Dopo la world premiere digitale (che puoi riguardare qui), anteprima fisica all'IAA Mobility di Monaco. Una panoramica.

Audi Grandsphere concept

GUIDO IO La chilometrica (5,35 metri di lunghezza) Audi Grandsphere è la seconda del trio di concept ''sphere'' dei Quattro Anelli, dopo la sportiva a due posti Skysphere che ha fatto il suo debutto di recente. Come la sorella, anche Grandsphere è 100% elettrica, ma ha i lunghi viaggi come mestiere principale. Il rivoluzionario approccio al design degli interni è stato reso possibile grazie alla tecnologia di guida autonoma livello 4. In modalità completamente autonoma, volante e pedaliera si ritraggono in scomparti nascosti nella plancia e nel pavimento, con l'avveniristico sistema di infotainment che proietta un'immagine a tutta larghezza sulla superficie in legno sotto il parabrezza. Quando il guidatore torna ad assumere il controllo manuale, i display si segmentano: lato guidatore, lato passeggero.

A ME GLI OCCHI In modalità autonoma, la maxi superficie di proiezione - governata da un sistema MMI di nuova concezione - può essere utilizzata per la riproduzione di film o anche per videoconferenze in movimento. Le manopole di controllo fisico per il clima e le impostazioni multimediali sono state spostate sulle porte: grazie alla tecnologia eye-tracking, il sistema riconosce i gesti, con gli utenti in grado di effettuare un movimento rotatorio con la mano per - ad esempio - aumentare o diminuire la temperatura. Le manopole possono comunque anche essere controllate fisicamente, restituendo un feedback tattile.

Audi Grandsphere concept, gli interni ''autonomi''

METTITI COMODO In generale, a differenza delle limousine tradizionali, su Grandsphere il focus si sposta dai passeggeri posteriori a quelli anteriori. Di conseguenza, i sedili posteriori sono più compatti di quelli anteriori, i cui schienali si reclinano fino a 40 gradi e i cui poggiatesta possono essere inclinati in avanti di 15 gradi, oltre a integrare bocchette termoregolate per la profumazione e altoparlanti non udibili dagli altri passeggeri. Non manca un pratico portabevande nella consolle centrale, due bicchieri inclusi. Ah, niente pelle: la cabina è costruita principalmente con materiali sostenibili o riciclati.

Da fuori, Grandsphere assume proporzioni da muscolosa GT, più simili a una coupé rispetto a una berlina lusso classica. Il cofano lungo, la coda affusolata, la linea del tetto bassa, rinforzata dal vetro del finestrino bipartito, che a sua volta slancia l'immagine. I cerchi in lega da 23 pollici sono spinti dritti verso i quattro angoli della vettura.

Audi Grandsphere, 5,3 metri di limousine elettrica

Con una lunghezza di 5,35 metri e un passo di 3,19 metri, Grandsphere è in realtò significativamente più grande dell'attuale Audi A8. Si basa sull'architettura Premium Platform Electric (PPE) ed è alimentata da una batteria - che occupa l'intero interasse - da circa 120 kWh di energia. Autonomia dichiarata di oltre 760 km. La tensione a 800 Volt apre a Grandsphere la possibilità di ricarica rapida in corrente continua fino a 270 kW: rigenerazione batteria dal 5% all'80% in meno di 25 minuti, con 10 minuti di collegamento sufficienti ad aggiungere più di 300 km di autonomia. La batteria alimenta una coppia di motori elettrici che offrono 721 CV di potenza e 960 Nm di coppia. Prestazioni? Ancora top secret.

Audi Grandpshere, ricarica rapida fino a 270 kW

Audi sostiene come Grandsphere sia il modello del ''trio sphere'' (tra cui Skysphere e Urbansphere SUV, che debutterà a breve) più vicino a un'auto pronta per la produzione. Vorremmo date più precise, ma per il momento dobbiamo accontentarci della concept. Che è davvero un bel guardare.