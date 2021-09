CAPOSTIPITE Al Salone di Monaco (qui lo speciale su IAA 2021) debutta nuova Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ (qui tutti i dettagli su Mercedes-Benz EQS). Si tratta della prima berlina elettrica ad alte prestazioni realizzata dalla divisione di Affalterbach. Pensata per coniugare al meglio il comfort degli EV con le doti sportive tipiche dei prodotti, AMG. EQS 53 4Matic+ è la capostipite di una serie di modelli a zero emissioni firmati AMG, che vedranno la luce nei prossimi anni e si baseranno sulla piattaforma AMG.EA dedicata ai veicoli a batterie. ''Anche sul terreno delle auto full-electric i nostri clienti scopriranno un'esperienza di guida sportiva e coinvolgente, garantita da soluzioni specifiche AMG per la trazione, l'assetto, i freni e soprattutto per il sound'', afferma Jochen Hermann, Chief Technical Officer di Mercedes-AMG GmbH.

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+: laterale

VEDI ANCHE

4X4 ELETTRICA Cuore di Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ è la potente trazione integrale garantita dai suoi due motori elettrici (uno per ogni asse) sincroni a magneti permanenti. La versione base - si fa per dire - sviluppa una potenza complessiva di 658 CV, con una coppia massima di 950 Nm. Con il pacchetto Dynamic Plus AMG, disponibile su richiesta, la potenza in modalità Race Start e funzione booster sale fino a 761 CV, con la coppia che tocca quota 1.020 Nm. Così facendo, AMG EQS 53 4Matic+ scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata automaticamente a 250 km/h (qui nuova Mercedes-AMG GT 63 E Performance). La Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ fissa parametri di riferimento non solo per la sua straordinaria erogazione in accelerazione, ma anche per l'efficiente recupero di energia in frenata. La potenza di regen arriva infatti fino a 300 kW. Il guidatore può regolarla su tre livelli, utilizzando le levette dietro il volante.

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+: interni

SOUND EXPERIENCE Il sound era e rimane una componente importante dell'esperienza di guida AMG ed EQS 53 4Matic+ riproduce un'esperienza sonora del tutto originale, dice Mercedes, grazie al Sound System dotato di speciali altoparlanti, sound generator e uno shaker che traduce gli effetti audio in sensazioni tattili. Che sia la chiave di volta per appagare i sensi di chi non vuole staccarsi dalle auto tradizionali? La colonna sonora cambia tonalità e intensità in base alla modalità di guida di guida, al programma di marcia o alle preferenze del guidatore. E viene trasmessa anche all'esterno dell'auto. Vuoi mai che un'AMG passi inosservata?