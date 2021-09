Al Salone di Monaco, anteprima per Sportage quinta generazione con specifiche europee. L'ibrido in tutte le salse, anche a gasolio

SU MISURA Il particolare sta al tutto come il tutto sta al particolare. Dopo nuova Kia Sportage per il mondo intero, ecco nuova Kia Sportage per l'Europa, ''quasi'' un'altra auto. In realtà il design è tale e quale al modello globale: su misura delle strade europee è semmai il passo, accorciato da quota 2,76 metri a 2,68 metri. Nel Vecchio Continente, strade strette e curve a gomito, ben più che negli USA e in Asia: ecco spiegato perché tanta attenzione alle dimensioni, ma anche ai motori, tutti quanti ibridizzati. Anteprima all'IAA Mobilty di Monaco: qui sotto, la video anteprima impacchettata dalla stessa Casa madre.

Cala il passo, cala quindi la lunghezza complessiva: nell'edizione ad uso e consumo per i mercati europei, tra cui ovviamente anche quello italiano, Kia Sportage quinta generazione misura 4,51 metri in senso longitudinale, 1,87 metri in senso trasversale, 1,65 metri in verticale. Per tutte le specifiche circa stile esterno e interno, vi rimandiamo al nostro precedente articolo. Riassumendo: linee tese e definite, superfici pulite ma muscolose, un design sofisticato ma armonioso. La parte anteriore di nuovo Sportage spicca per la griglia nera a tutta larghezza, mentre al posteriore il tettuccio inclinato si raccorda ai gruppi ottici a rasoio, uniti tra di loro da sottile striscia luminosa. Cerchi da 17 a 19 pollici, tetto verniciato anche a contrasto.

Nuova Kia Sportage 2022

FATE LARGO A bordo colpisce immediatamente l’enorme display widescreen che, come sull’elettrica EV6, integra il cruscotto digitale e lo schermo dell’infotainment, entrambi da 12,3 pollici di diagonale. Ai lati, bocchette dell’aria condizionata dall’originale disegno a Y. Tecnologia a sfioramento anche per la strumentazione dedicata alla climatizzazione, originale infine il disegno della console ricavata sul tunnel centrale.

Kia Sportage 2022, gli interni

ORA DI GEOMETRIA Sportage 2022 offre ben 996 mm per gli arti inferiori dei passeggeri della seconda fila, mentre l'altezza per la testa è di 998 mm. La capacità del bagaglio raggiunge i 591 litri. Per massimizzare la fruibilità, i sedili posteriori possono essere ripiegati nella suddivisione 40:20:40, portando il volume disponibile al carico a ben 1.780 litri.

PER TUTTI I GUSTI Nuovo Sportage aggredisce il mercato europeo declinandosi in un'ampia gamma di moderni propulsori con tecnologia ibrida, sia a benzina, sia - attenzione, attenzione - a gasolio.

PLUG-IN HYBRID La versione PHEV impiega il pluripremiato motore T-GDI da 1,6 litri abbinato ad un motore elettrico da 66,9 kW servito da una batteria agli ioni di litio da 13,8 kWh (vedi anche nuova Kia Sorento). Tale combinazione offre una potenza totale di 265 CV, con 180 CV erogati dal motore termico. Trazione integrale a controllo elettronico di serie.

FULL HYBRID La versione HEV dispone anch’essa del 1.6 T-GDI 180 CV a cui viene affiancato un motore elettrico da 44,2 kW con una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh. La potenza totale del sistema è di 230 CV. Trazione anteriore o integrale. Ancora una volta, Sorento insegna.

MILD HYBRID/1 Il motore 1.6 T-GDI è disponibile anche con sistema mild hybrid (MHEV) sia nella versione da 150 CV, sia in quella da 180 CV. Maggiore efficienza sia attraverso la tecnologia mild hybrid 48 Volt, sia grazie a un processo di combustione inedito e ottimizzato, con tecnologie dedicate al raffreddamento e alla riduzione degli attriti, tramite un avanzato sistema di gestione termica integrato e l'utilizzo di un cuscinetto a sfere a basso attrito. Cambio automatico a doppia frizione a 7 marce (7DCT) o manuale a 6 marce (MT), trazione anteriore.

MILD HYBRID/2 Nella gamma europea è dunque disponibile anche il motore diesel da 1,6 litri da 136 CV e tecnologia mild hybrid, unità equipaggiata anche di sistemi avanzati per il controllo delle emissioni SCR, così da ridurre al minimo le emissioni di sostanze inquinanti come NOx e particolato. Cambio manuale intelligente a 6 marce (iMT) o a automatico doppia frizione a 7 marce 7DCT. Trazione anteriore o integrale.

TERRA! Dinamicamente parlando, novità importante è l’introduzione del Terrain Mode, programma elettronico che regola automaticamente le impostazioni del veicolo per una guida ottimale su neve, fango e sabbia. Quando si esclude il Terrain Mode, Sportage passa automaticamente alla modalità Drive, a sua volta declinata nelle configurazioni Comfort, Eco o Sport. Nuove le sospensioni a controllo elettronico (ECS).

Kia Sportage 2022, anteprima all'IAA di Monaco

SICUREZZA Pacchetto ADAS di nuovo Sportage provvisto innanzitutto di sistema di prevenzione delle collisioni frontali con funzionalità Junction Turning, che aiuta a evitare impatti con le auto in arrivo nella direzione opposta quando si svolta a sinistra negli incroci. L'Highway Driving Assist (HDA) mantiene la distanza e la velocità impostate dal veicolo che precede durante la guida in autostrada e aiuta a mantenere nuovo Sportage nella corsia di marcia, mentre lo Smart Cruise Control (NSCC) utilizza i dati di navigazione in tempo reale per incrementare l'efficienza. E ancora: Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), cioè allerta angolo cieco, e Blind-Spot View Monitor (BVM), per visualizzare l'immagine in tempo reale della parte posteriore del veicolo nel quadro strumenti quando si attiva l'indicatore di direzione.

Kia Sportage 2022 fa dunque il suo debutto mondiale al primo IAA Mobility Show di Monaco di Baviera. I visitatori potranno trovare nuovo Sportage presso lo stand Kia in Odeonsplatz a Monaco, dal 7 al 12 settembre. Lancio sul mercato nei primi mesi del 2022.