TUCSON DOCET Si specchierà nel suo alterego a marchio Hyundai, distinguendosi come design e soluzioni interne, ma replicandone il quadro genetico. Gamma motori inclusa, ecco allora che anche nuova Kia Sportage, al pari di gemella Hyundai Tucson, atterra sul pianeta ibrido ma tiene un piede su superfici conosciute, come quella del gasolio. A un mese dalle prime immagini, Kia Sportage di quinta generazione si sbottona e svela altri particolari sul suo aspetto e il suo carattere. A cominciare dalle dimensioni.

L'APPARENZA INGANNA Attesa sul mercato entro fine 2021, apparentemente nuova Kia Sportage cresce e non di poco: 4,66 metri di lunghezza corrispondono a un aumento di 17 cm. Ma attenzione: i dati diffusi da Seoul si riferiscono alla carrozzeria a passo lungo (2,76 metri), una novità assoluta per il modello. In Europa, arriverà soltanto l'edizione a passo standard. Di 1,87 metri (+1 cm) e 1,66 metri (idem: +1 cm), rispettivamente, i valori di larghezza e altezza.

ELECTRONIC SUV Kia sostiene inoltre come la nuova piattaforma contribuisca a migliori caratteristiche dinamiche complessive, tra cui una guida più precisa e una superiore maneggevolezza. All'avantreno, Sportage atto V adotta sospensioni di tipo McPherson, mentre l'asse posteriore riceve una configurazione a quattro bracci. A migliori proprietà dinamiche contribuiscono infine sia il nuovo sistema di smorzamento continuo delle sospensioni, sia il nuovo schema di trazione integrale (ove previsto), entrambi a controllo elettronico. Per adattare la guida ai diversi tipi di fondo, ecco la nuova modalità Terrain, composta dalle sottoimpostazioni Drive, Comfort, Eco, Sport e Smart.

DIESEL: PRESENTE Ed eccoci al punto. Al lancio, Sotto il cofano sia un'evoluzione del precedente 1.6 turbo benzina, potenza di 180 cv e trasmissione automatica doppia frizione a 7 marce (in alternativa al manuale a 6 velocità), sia un nuovo diesel da 2,0 litri da 183 cv, abbinato unicamente a nuovo cambio automatico a 8 velocità. Non viene specificata una eventuale (ma probabile) associazione alla tecnologia mild hybrid 48 Volt, né è ancora sicuro che il diesel popolerà effettivamente anche le concessionarie europee. Le varianti full hybrid e plug-in hybrid arriveranno in un secondo momento, entrambe dotate di un nuovo sistema chiamato E-Handling. A riguardo, maggiori dettagli verranno comunicati in seguito.

ADAS Dal punto di vista della sicurezza, nuovo Sportage dotato di una suite completa di avanzati sistemi di assistenza alla guida come l'assistenza alla prevenzione delle collisioni frontali, l'assistenza alla guida in autostrada e il cruise control intelligente. Alle prossime pillole.