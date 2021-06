SI CAMBIA È giunto il momento di sfatare il luogo comune che i crossover compatti sono tutti uguali e monotoni. Le novità di questi mesi vanno decisamente nella direzione opposta, a cominciare dall’originale Tucson per arrivare al nuovo Kia Sportage: dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, sono finalmente arrivate le prime immagini ufficiali dell’auto, attesa sui mercati europei entro la fine dell’anno.

LAME DI LUCE L’elemento più caratteristico (e destinato a scatenare più discussioni) è sicuramente il frontale, con le luci diurne a forma di boomerang che disegnano una linea di separazione netta tra i gruppi ottici anteriori e la massiccia calandra nera sviluppata a tutta larghezza. Inedite anche le due feritoie sopra la griglia, ai lati del logo sul cofano.

FORME SLANCIATE Abbandonate le linee arrotondate della generazione attuale, il nuovo Sportage si presenta con un look più slanciato: nella fiancata, la massiccia carrozzeria è alleggerita dalla parte inferiore in plastica nera e dalla linea di cintura alta dei finestrini, che risale verso il tetto nella parte posteriore, in corrispondenza di un montante C dal disegno particolarmente elaborato (e che ricorda in parte quello di Cupra Born). I profili neri delle vetrature proseguono fino al lunotto, facendo apparire il tetto come sospeso.

C’È ARIA DI EV6 Confermato anche l’attacco degli specchietti laterali nella portiera e non nel montante anteriore, scelta stilistica che contribuisce all’impronta più sportiveggiante della vettura. Il taglio verticale del portellone sotto il lunotto ricorda, in parte, quello dell’elettrica EV6 (che abbiamo provato in anteprima), mentre i gruppi ottici a LED hanno un disegno a freccia e sono collegati tra loro da una sottile striscia di plastica nera a tutta larghezza. Vistosa la protezione sottoscocca in color alluminio.

INTERNI LUSSUOSI Il vero passo in avanti compiuto dalla nuova generazione di Sportage appare evidente dagli interni, da vettura di segmento superiore. Colpisce immediatamente l’enorme display che, come sull’elettrica coreana, integra il cruscotto digitale e lo schermo dell’infotainment (anche se le versioni d’attacco del listino potrebbero avere ancora un cruscotto analogico). Ai lati del display troviamo le bocchette dell’aria condizionata dall’originale disegno a Y.

TUTTO SOTTO LE DITA Come anticipavamo qualche giorno fa, Sportage mantiene i comandi fisici per il climatizzatore, con due rotelle per la temperatura e una serie di comandi per la gestione dei flussi dell’aria. Tra i due passeggeri si trova la nuova console centrale con il cambio automatico a rotella per la selezione della marcia, e i comandi per la scelta della modalità di guida.

MOTORI? MISTERO Kia non si è ancora sbottonata riguardo alle motorizzazioni di nuova Kia Sportage: sappiamo che sono in pieno svolgimento i test per le versioni plug-in (già disponibili sia su Niro che Sorento), e ci aspettiamo qualche informazione in più alla fine dell’estate, con la presentazione della gamma per l’Europa, gli allestimenti e i prezzi di listino.

TOP DI GAMMA E a proposito di allestimenti, Kia ha già svelato le prime immagini della versione X-Line di Kia Sportage, che presenta un paraurti anteriore più massiccio e prominente, diversi particolari di colore nero lucido e mancorrenti più alti. All’interno troveremo materiali esclusivi come legno scuro e sellerie con cuciture a contrasto.