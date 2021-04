SUV CON PERSONALITÀ Estetica moderna e fuori dagli schemi, dotazione da segmento premium, giusta dose di elettrificazione. La quarta generazione di Tucson è stata profondamente rinnovata e, dal punto di vista estetico, è davvero qualcosa di diverso dal solito, ma anche quanto a sostanza ha tanto da dire. Che quella Hyundai sia la ricetta giusta per competere nell'agguerrito segmento dei SUV? Bando alle ciance, scopriamola insieme, punto per punto.

Rispetto al design più classicheggiante, che so, di una Ford Kuga – con la quale la vedrete presto impegnata in un confronto –, o quello tutta eleganza di una Audi Q5 – abbiamo provato la mild hybrid –, qui siamo decisamente schierati verso il moderno, con la griglia frontale dal look hi-tech e le luci diurne anteriori che – quando spente – sono invisibili e indistinguibili nella calandra. I fari veri e propri, invece, sono integrati ai lati del paraurti. Le cose non cambiano lateralmente, con la sagoma di Tucson tagliata a colpi di accetta. Insomma, esteticamente parlando, un altro SUV come Tucson Hybrid non c'è e, sebbene io sia un amante del classico, non posso che ammettere il bel lavoro fatto dai designer coreani. Quanto al posteriore, la situazione si... normalizza un po' e troviamo un fanale a tutta larghezza e, ciliegina sulla torta, la spazzola tergilunotto sapientemente nascosta alla vista. Il simbolo Hyundai, piatto, è integrato nel lunotto.

Anche sul fronte del motore il nostro Dario vi aveva già dato tutte le dritte in occasione del primo contatto di Hyundai Tucson Hybrid, ma un breve recap è sempre utile. Tucson ha un motore turbo-benzina da 1,6 litri per 180 CV abbinato a un motore elettrico da 60 CV, con batteria da 1,49 kWh: la potenza di sistema arriva così a 230 CV e 265 Nm. La tecnologia Full Hybrid permette al SUV coreano sia di viaggiare comodamente in elettrico – vedremo in seguito come e quanto –, sia sfruttando la doppia spinta del motore benzina e di quello elettrico. Insomma, ibrido ma senza ansia da ricarica, perché questa avviene in movimento, con frenate e rallentamenti, regalando l'opportunità a Tucson di entrare anche in centro città e, dall'altra parte, la garanzia del classico funzionamento a benzina. Cambio automatico a 6 rapporti e trazione anteriore per la Tucson Hybrid della mia prova, ma esiste anche la versione 4WD.

Tanto spazio a bordo – anche per gli oggetti, grazie ai numerosi vani – e grande qualità percepita, con l'impronta hi-tech degli esterni che si ritrova anche nell'abitacolo di questa Tucson Hybrid. Di impatto i grandi schermi da 10,25'', uno dell'infotainment, l'altro del cruscotto digitale, così come il tunnel centrale, affollato di pulsanti, col cambio che non ha una leva o un joystick, ma si gestisce tramite 4 tasti. Dovessi fare un parallelo con un suo competitor, siamo all'esatto opposto di Citroen C5 Aircross Hybrid, col SUV francese che ne ha, sì e no, un paio di pulsanti. Ma la console da astronave non è tutta apparenza e troviamo chicche come l'airbag centrale di serie – inedito per il segmento – e una plancia colma di forellini pressoché invisibili, che servono per diffondere meglio l'aria all'interno dell'abitacolo. Le caratteristiche tecnologiche degli interni non finiscono qui e, poco più avanti, vi racconto anche il resto.

Sin dal momento in cui ci si mette al volante ci si sente coccolati: il supporto lombare con regolazione elettrica – di serie – offre il sostegno necessario quando si affrontano lunghe tratte e, optando per l'allestimento top di gamma eXellence, come quello della mia prova, non mancano neanche sedili e volante riscaldabili. Come dicevo più in alto, niente leva del cambio sulla nuova Tucson: basta premere il pulsante D, sulla plancia, e sono in modalità marcia avanti, pronto per partire. Lì di fianco trovo anche la levetta per scegliere i riding mode: posso optare per Eco o Sport, con la seconda modalità di guida che mi... ribalta il cruscotto digitale e lo fa diventare rosso fuoco, tanto per mettere le cose in chiaro. Al semaforo, in modalità Eco, Tucson Hybrid si avvia in elettrico, col motore termico che fa il suo ingresso, però, poco dopo: per poter procere esclusivamente in elettrico, infatti, si deve accelerare veramente piano. Se siete disposti a scorrere via dal semaforo con la stessa rapidità di un allegro ciclista e gli insulti degli altri automobilisti non vi spaventano, siete pronti per consumi da record: così facendo, in città, sono infatti riuscito a registrare 4,0 l/100 km (25 km/litro), avanzando quasi esclusivamente in elettrico, come indicatomi dalla spia EV sul cruscotto.

NELLA VITA REALE Con una guida attenta, ma senza pretese di record, i consumi rimangono molto interessanti nel ciclo urbano: la Tucson parte in elettrico e quasi subito si fa aiutare dal termico, per poi passare di nuovo in modalità EV, intorno ai 40 all'ora, se tenete un filo di gas. Se il flusso del traffico scorre, non è improbabile veder segnare 5 l/100 km (20 km/litro). Non è difficile replicare questi numeri anche in extraurbano, se si accelera con moderazione e si guida con l'occhio lungo, perché il sistema Full Hybrid non fa fatica in queste condizioni, anzi, per brevi tratti supporta la marcia del benzina. Là dove l'ibrido soffre, come sempre, è in autostrada: sulla Tucson si vede entrare in funzione il sistema EV ma l'energia immagazzinata nella piccola batteria da 1,49 kWh va via come nulla e, quando non c'è lei ad aiutare – ovvero quasi sempre in queste condizioni di marcia – si va avanti col solo benzina e i consumi ne risentono. A 130 km/h il dato registrato dal computer di bordo parla infatti di 8,7 l/100 km (11,5 km/litro). Se le frequenti soste dal benzinaio non vi preoccupano ma vi piace schizzar via veloci, potete usare senza remore la modalità Sport: Tucson così sfodera una vena da vera sportiva, regalando una guida brillante, fatta di accelerazioni brucianti. Il portafoglio non ringrazierà, ma il cuore sì.

SUPER ASSISTITO Al volante della Tucson mi sento coccolato, anche sul fronte della sicurezza. Un esempio? Parto dalla redazione e sensori e telecamere anteriori e posteriori mi aiutano a muovermi negli stretti spazi del cortile, permettendomi di gestire con tranquillità i 4 metri e 50 del SUV. Metto la freccia per svoltare alla rotonda e, nel cruscotto digitale, mi appare – grazie a una telecamera che è una sorta di estensione dello specchietto – l'immagine della fiancata dell'auto: il motociclista indisciplinato o il ciclista agguerrito che dovessero tentare il sorpasso ignorante, sarebbero così più facilmente scovati e, forse, eviteremmo il peggio. Uscito dalla giungla urbana attivo i sistemi di assistenza alla guida e mi rilasso un po': merito dello Smart Cruise Control, del sistema di mantenimento al centro della corsia o di quello di rilevamento dei limiti di velocità, che funzionano molto bene. Rendono – complici le sospensioni e il volante – il mio viaggio con la Tucson un vero piacere: le prime offrono un ottimo compromesso tra sostegno in curva e comfort, mentre il secondo è morbido e sufficientemente diretto, ma certamente orientato al comfort, più che alla sportività.

SPAZIO L'abitabilità è molto buona per 4 occupanti e il montante posteriore non crea problemi anche a chi è alto 1 metro e 90. Bene anche il posto per il passeggero numero 5, a patto di accettare di buon grado il rialzo del pavimento, che toglie qualcosa in termini di spazio. Il bagaglio, invece, va dai 616 ai 1795 litri con gli schienali posteriori abbassati. L'unico spazio di cui mi lamento, invece, è quello dedicato al lunotto posteriore, un po' piccolo: la visibilità non è eccellente e il tergicristallo a scomparsa – una chicca a tutto vantaggio dell'estetica – non mi agevola quando fuori piove, perché su parte del vetro non passa... Niente di grave, comunque. Là dove invece Tucson Hybrid si prende una rivincita è al momento di uscire dall'abitacolo: il sedile elettrico, infatti, arretra automaticamente per agevolare la discesa. Uscire è più facile, ma io già non vedo l'ora di rientrare!

La Hyundai Tucson Hybrid 2WD in allestimento XTech attacca il listino a 33.350 euro chiavi in mano, con la Xline che segue 35.950 euro e la eXellence che chiude a 37.550 euro, anche se, per portarsi a casa un esemplare come quello della mia prova, con in aggiunta vernice metallizzata, Premium Pack e Leither Pack, occorrono 42.950 euro. Alla già ricca dotazione della versione XTech, che apre il listino, la Xline aggiunge in particolare fari anteriori Full LED e posteriori a LED, vetri oscurati posteriori, clima automatico a 3 zone, sistema di accensione con Smart Key, sensori di parcheggio anteriori e sistema di navigazione con display TFT LCD da 10,25''. Per chi vuole il massimo, come dicevo, c'è la eXellence, che guadagna cerchi da 19'' con pneumatici 235/50, portellone posteriore elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabili e il sistema audio Krell con 8 altoparlanti, subwoofer e amplificatore esterni, oltre a un ricco pacchetto di aiuti alla guida quali Blind Spot Collision Avoidance, Blind Spot Collision Warning, Rear Occupant Alert, Sistema anti-collisione di svolta e Smart Cruise Control.