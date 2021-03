SUV A CONFRONTO In tempi recenti vi abbiamo parlato di Hyundai Tucson N Line, versione sportiva del SUV coreano. Oggi torniamo a occuparci di Tucson, versione full hybrid, messo alla prova nel test dell'alce dalla pubblicazione spagnola Km77. Avrà fatto meglio o peggio del Toyota RAV 4 Plug-in Hybrid? Ecco i due SUV ibridi a confronto nei video.

Hyundai Tucson Hybrid 2021

BENE, MA... Il SUV ibrido coreano si comporta bene fino ai 71 km/h, mentre con l'alzarsi della velocità inizia a evidenziare qualche criticità: fino ai 76 km/h il comportamento risulta comunque abbastanza prevedibile, con un solo birillo toccato, mentre a 78 km/h non riesce a rimanere all'interno del serpentone. Durante il nostro test preliminare, infatti, Hyundai Tucson Hybrid 4WD si è ben comportato: presto vedrete di nuovo il SUV – sia 2WD che con trazione integrale – impegnato in una nostra prova. Non perdetevelo.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid

TOYOTA IN CAMPO Il video con protagonista la RAV4 Plug-in Hybrid, che vi avevamo mostrato alcuni mesi fa, evidenzia una situazione più complicata: il SUV Toyota, infatti, si comporta bene fino ai 63 km/h, mentre già a 65 km/h fatica a mantenere sotto controllo il retrotreno. Nei tentativi a 67, 68 e 70 km/h il sovrasterzo è davvero vistoso. Sul finire del video di Teknikens Värld si vedono anche Volvo XC40 T4 Recharge e Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid che, anche se non perfette, manifestano un comportamento più composto, rispettivamente a 72 e 70 km/h.

AND THE WINNER IS... Insomma, appare abbastanza evidente che in questa sfida virtuale tra Hyundai Tucson Hybrid e Toyota RAV4 Plug-in Hybrid sia il SUV coreano a spuntarla. Va detto che si tratta di test effettuati a distanza di tempo e, dopo questi risultati, Toyota era corsa ai ripari, intervenendo sul sistema antipattinamento VSC. Non resta che attendere il prossimo video test...