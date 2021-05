C'ERA UNA VOLTA... Correva l'anno 1991 e tra gli stand del Salone di Tokyo faceva la sua comparsa la concept di un fuoristrada dall'insolito ma gradevole design curvilineo, privo di spigoli vivi, su meccanica del partner Mazda. Al modello, Kia assegnò il nome Sportage, crasi tra ''Sport'' e e ''Portage'' (traducasi come Viaggio). Trent'anni sono un orizzonte che soltanto le auto di successo planetario e soprattutto duraturo hanno il piacere di raggiungere: Kia Sportage è ora un socio del club e in occasione della ricorrenza organizza un piccolo ricevimento. Con la nuova generazione che bussa alla porta, Sportage 30° Anniversario una portata da leccarsi i baffi.

GT LINE PLUS Sostanziamente, 30° Anniversario è un pacchetto che completa l'allestimento GT Line, quindi disponibile su Kia Sportage diesel mild hybrid 48 Volt (1.6 CRDi MHEV). A cerchi in lega da 19 pollici, fendinebbia ''Ice Cubes'' e fari posteriori a LED, modanatura laterale dark chrome, griglia anteriore con trama dedicata e protezioni sottoscocca posteriori in vernice silver con doppio terminale integrato, si aggiunge tra le dotazioni standard il tetto panoramico apribile elettricamente. All'interno, oltre a volante sportivo a D a tre razze rivestito in pelle, soglia battitacco GT Line, paddle al volante e pedaliera in alluminio, ecco anche sedili in pelle nera con cuciture rosse regolabili elettricamente, ventilati e riscaldabili. Come equipaggiamento tecnologico, Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e programma Kia UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe, sistema audio premium JBL con tweeters ed amplificatore, portellone posteriore ad apertura intelligente (Smart Power Tailgate), telecamera con visuale 360° (Around View Monitor), Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go (SCC), frenata d'emergenza con riconoscimento vetture e pedoni (FCA).

LA PROMOZIONE Kia Sportage 30° Anniversario in vendita al prezzo di 39.750 euro in versione a due ruote motrici (1.6 CRDi 136 CV DCT Mild Hybrid) o 41.500 euro con trazione integrale (1.6 CRDi 136 cv AWD DCT Mild Hybrid). A maggio 2021, prezzo promo a partire da 33.750 euro in caso di rottamazione e di adesione a finanziamento Scelta Kia Special: 35 rate da 260 euro al mese dietro anticipo, dopo tre anni liberi di sostituire, restituire o rifinanziare l'auto.