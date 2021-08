SFILZA DI BEV Kia conta di lanciare sul mercato ben undici modelli elettrici entro il 2025: nello specifico, 6 auto saranno pensate fin da subito come veicoli a batteria (come EV6 - qui la nostra anteprima); le altre 5 saranno invece versioni elettriche di modelli già disponibili, ma con motore a combustione interna - come nel caso del SUV compatto Kona (non perdetevi la nostra prova su strada) di Hyundai, che appartiene al medesimo gruppo.

SUV A BATTERIA Tra le novità in arrivo c’è una piccola citycar elettrica, anticipata nelle scorse settimane, ma non è tutto: stando alle ultime dichiarazioni di Sjoerd Knipping, responsabile europeo del marchio Kia, sono in cantiere un SUV di grandi dimensioni, progettato per il mercato statunitense e imparentato con il già annunciato Ioniq 7, e una Sport Utility più compatta per l’Europa.

COME SI CHIAMERANNO I dettagli sono ovviamente pochi: il SUV più grande destinato agli USA potrebbe chiamarsi EV7, se non addirittura EV8, mentre quello più piccolo - che dovrà vedersela con un segmento sempre più agguerrito, quello dei SUV elettrici da quattro metri e mezzo, dove già adesso sgomitano Mercedes Benz EQA, Audi Q4 e-tron e la nuova Volvo C40 - potrebbe chiamarsi EV4. Quest’ultimo, come tutte le altre BEV del gruppo coreano, sarà realizzato sul pianale Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di EV6 e Hyundai Ioniq 5, che permette l’uso di un’architettura a 800 V per la ricarica rapida da 350 kW.

DUE MOTORIZZAZIONI A meno di grandi colpi di scena, motorizzazioni e batterie essere le stesse di EV6: prevedibile quindi una variante meno potente, da 225 CV, con trazione posteriore e pacco batterie da 58 kWh, e una più potente con trazione integrale, motori sull’asse anteriore e posteriore, per una potenza complessiva di 325 CV e una batteria da 77,4 kWh, per un’autonomia ampiamente superiore ai 500 km.