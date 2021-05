PREBOOKING L'esordio fisico in concessionaria è ancora prematuro (manca poco), nel frattempo Hyundai Ioniq 5 sfrutta i canali digitali e sonda il grado di accoglienza del pubblico italiano. Il nuovo elettro-crossover coreano (qui la nostra video anteprima) è ora acquistabile: l'indirizzo è Hyundai Click to Buy, la nuova piattaforma Hyundai per l'e-commerce auto. L'offerta è ampia, eccola in dettaglio.

EV SU MISURA Possibile innanzitutto scegliere tra due opzioni per il pacco batteria, da 58 kWh o 72,6 kWh, e tra due tipologie di trazione, posteriore o integrale, quest’ultima possibile grazie alla presenza di un motore elettrico per asse. Focus, ora, sugli allestimenti.

IONIQ 5 PROGRESS Con un prezzo di listino a partire da 44.750 euro, la versione d’ingresso è disponibile con batteria da 58 kWh e trazione posteriore. Grazie all’architettura a 800V di serie, è in grado di assorbire fino a 220 kW di potenza effettuando dal 10% all’80% della ricarica in appena 18 minuti. I principali contenuti sono i fari LED MFR, i cerchi in lega da 19'', lo Smart Cruise Control, la Frenata Automatica di Emergenza con funzione Junction, ai quali si aggiungono quadro strumenti ad alta definizione da 12.3” e sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3”, sedili posteriori regolabili, caricatore di bordo da 10,5 kW, cavo di ricarica Modo 3 e prese USB anteriori e posteriori.

IONIQ 5 INNOVATION Proposta da 48.450 euro, consente di scegliere tra una batteria da 58 o 76,2 kWh aggiungendo diverse dotazioni relative alla sicurezza dei passeggeri tra cui l’innovativo Highway Driving Assist 2, contenuto di guida autonoma di livello 2 avanzata per la prima volta disponibile su un veicolo Hyundai, e un comfort superiore garantito da sedili rivestiti in pelle e tessuto, sedili anteriori e volante riscaldati, vetri posteriori oscurati, portellone posteriore elettrico Smart Power, wireless charger e pompa di calore.

IONIQ 5 EVOLUTION L’allestimento top di gamma – a partire da 53.250 euro – può infine essere abbinato (oltre ad ambedue le misure di batteria) anche alla trazione integrale AWD. Oltre ai fari Full LED premium, cerchi in lega da 20” (sulla versione con batteria da 72,6 kWh) e ambient light, di serie anche sistema di ricarica Vehicle-to-Load interno, sedili anteriori ventilati e riscaldati con regolazione elettrica e funzione relax, head-up display con realtà aumentata e BOSE Premium Audio System. Non mancano i più avanzati e recenti sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense, come Surround View Monitor, Remote Smart Parking Assist, Blind Spot View Monitor e Parking Collision Avoidance Assist. La versione Evolution propone anche il Re-Charge Pack, che tra i diversi contenuti offre il sistema di Vehicle-to-Load esterno e il tetto a pannelli solari che ricarica la batteria del veicolo preservandone l’autonomia. L’energia assorbita può essere monitorata da una schermata dedicata del sistema di navigazione.

PROMOZIONI Grazie alla speciale offerta lancio, Ioniq 5 Progress 58 kWh a trazione posteriore, è proposta con un vantaggio cliente di 10.500 euro grazie agli incentivi Hyundai e all’Ecobonus governativo in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità: aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus, 37 rate da 299 euro al mese, a fronte di un anticipo di 4.750 euro. Al termine è possibile sostituire la vettura, tenerla saldando o rateizzando il Valore Futuro Garantito, o ancora restituirla senza ulteriori obblighi. Per coloro che finalizzeranno un contratto entro il 31 dicembre 2021 sono previsti due anni di abbonamento alla tariffa Ionity Premium e l’attivazione gratuita di Charge myHyundai con tariffa Flex, per ricaricare la vettura presso il più grande network di ricarica in Europa, che conta oltre 220 mila stazioni di ricarica in 29 paesi, attraverso una soluzione semplificata di pagamento tramite un’unica tessera o app.