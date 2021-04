L'OFFERTA RADDOPPIA Dopo il lancio del crossover compatto Hyundai Bayon (qui la nostra video anteprima), la Casa coreana presenta una versione rinnovata del suo più celebre SUV di segmento B: la Kona. Le novità della versione 2021 - oltre a una serie d'importanti cambiamenti estetici - prevedono una gamma motori ampia e diversificata con propulsori mild-hybrid (MHEV), full-hybrid e 100% elettrici. Scopriamo insieme tutti i suoi segreti, un passo alla volta!

Nuova Hyundai Kona 2021 si contraddistingue per un design sinuoso e meno razionale, con forme delicate e più arrotondate. I cambiamenti estetici si concentrano tanto nella parte anteriore quanto al posteriore: luci LED affusolate sul cofano si accompagnano a cerchi in lega da 18” per un aspetto decisamente intrigante. La robustezza tipica da SUV tuttofare la si ritrova invece sul retro, con una fascia protettiva che si innalza dal paraurti andando a lambire il portatarga. Per la prima volta il SUV di Seoul include l’allestimento sportivo N Line, che unisce il divertimento di guida a uno stile dinamico ed emozionante - con connotati racing come le prese d’aria anteriori maggiorate, i cerchi specifici, i dettagli esterni in tinta carrozzeria e il doppio terminale di scarico posteriore.

Gli interni sono progettati per esprimere un look moderno e innovativo, mantenendo inalterato il livello di qualità percepita. I sedili includono ora un tessuto nero con trama a quadri moderna e d'ispirazione Industrial. Vere novità sono però: Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless e sistema touchscreen di serie da 8” (optional da 10,25”). A ciò è abbinato un quadro strumenti digitale ad alta definizione da 10,25” (in alternativa al TFT da 4,2”). Non mancano poi inedite luci ambient light sul tunnel centrale e sotto il cruscotto del conducente e del passeggero. Su Kona N Line troviamo invece cuciture rosse a contrasto, pedaliera in metallo e logo N sul pomello del cambio (qui le prime immagini del SUV sportivo).

Completa la suite di sistemi di assistenza alla guida di Hyundai Smartsense, che comprende fin dall’allestimento base: frenata autonoma con rilevamento veicoli, pedoni e ciclisti, mantenimento corsia e rilevamento stanchezza del conducente. A questi si aggiungono il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di avvicinamento veicolo in retromarcia e lo Smart Cruise Control.

Cinque le motorizzazioni a listino, con propulsori moderni sempre più orientati all’elettrificazione. Oltre alle versioni full-electric e full-hybrid, diventate fin da subito un riferimento tecnologico del segmento, debutta per la prima volta sul Kona 2021 il sistema ibrido mild-hybrid 48 V. Questa tecnologia è applicata al motore benzina T-GDI Smartstream 1,0 litri da 120 CV e al Diesel Smartstream 1,6 litri da 136 CV, entrambi proposti con un cambio manuale intelligente a sei rapporti (6iMT). Il propulsore a gasolio è offerto anche con trasmissione automatica a doppia frizione sette rapporti 7DCT, sia con trazione anteriore 2WD, sia con l’integrale 4WD. A listino restano comunque la variante full-hybrid con motore 1.6 GDI da 141 CV e la full-electric, quest'ultima con batterie da 39 o 64 kWh.

Kona 48V 2021 è già ordinabile negli allestimenti XTech, XLine e NLine con un listino che parte da 22.000 euro. Kona Hybrid si articola invece in tre varianti: XTech, XLine e XClass - con un prezzo di listino che parte da 27.150 euro. Infine, Kona full-electric, che si distingue per il frontale con griglia interamente chiusa, è disponibile in versione XTech City, XLine e XClass - in abbinamento a due tagli di batteria (39 kWh e 305 km di autonomia o 64 kWh da 484 km di percorrenza massima), con un prezzo d’attacco di 35.850 euro. Grazie al nuovo finanziamento Triplo Zero, nuova Kona Electric 39 kWh XLine offre un vantaggio cliente di 10.500 euro in caso di rottamazione (veicolo con almeno 10 anni di anzianità): a fronte di un anticipo di 11.551 euro, sono previsti zero rate e zero interessi per due anni, con polizza furto e incendio inclusa.