COGLIERE L'ATTIMO Hyundai Ioniq 5 è stata presentata da poche ore alla stampa italiana e nel web già circola la voce che la divisione N stia seriamente valutando l’ipotesi di svilupparne una versione ad alte prestazioni. I modelli lanciati per ora in Europa con la sigla N sono la media i30 N e l’utilitaria i20 N - entrambe con motori turbo benzina. A queste due si aggiunge il SUV compatto Kona N - rivelato proprio di recente - e con una potenza massima di 280 CV per una coppia di 392 Nm. A quanto pare però, l’intenzione di Hyundai sarebbe quella di ampliare l’offerta includendo modelli sempre più rispettosi dell'ambiente - una strategia che dovrebbe portare appunto alla nascita di Ioniq 5 N.

PROGETTO INTERESSANTE Thomas Schemera, Executive Vice President of Product and Strategy di Hyundai ha dichiarato: ''Non smettiamo mai di pensare di espandere il nostro portfolio di prodotti. Al momento ci stiamo muovendo a tutta velocità verso offerte ecocompatibili. Abbiamo un piano molto chiaro. Una cosa è certa: i veicoli a basse emissioni sono nella nostra lista delle priorità.''. Incalzato sulla possibilità di sviluppare una versione N di Ioniq 5 su piattaforma E-GMP, Schemera ha ribadito: ''Tutti sanno che l'architettura elettrica E-GMP di Hyundai ha un grande potenziale e molta flessibilità. In cima ai nostri obiettivi c’è la volontà di offrire veicoli sempre più ecologici, procedendo spediti con l’auto a batterie e sviluppando al contempo la tecnologia a idrogeno.''.

PIÙ DI 300 CV Lavorando con un po’ d’immaginazione e con l’aiuto della computer grafica, Avarvarii di AutoExpress, ci mostra come potrebbe apparire Hyundai Ioniq 5 N. Il destino di questa BEV (Battery Electric Vehicle) sportiveggiante (ricordiamoci che Ioniq 5 con batterie da 72,6 kWh AWD sviluppa più di 300 CV) sembra legato a doppio filo a quello di Hyunda Kona N (qui tutto quello che c'è da sapere su Hyundai Kona 2021). Qualora questa grintosa versione della best-seller coreana dovesse far breccia nel cuore dei clienti del Vecchio Continente, solo allora il progetto di Ioniq 5 N potrebbe andare definitivamente in porto. Per il momento possiamo solo aspettare, accontentandoci dei 305 CV della Ioniq 5 in arrivo in Italia verso la fine dell’estate.