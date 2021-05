MARATONETA In Australia, Hyundai Nexo ha stabilito il nuovo record mondiale di percorrenza per un veicolo alimentato a idrogeno. Il pilota di rally Brendan Reeves, al volante della Nexo alimentata da fuel-cell, ha coperto (con un solo pieno) la distanza che separa Essendon Fields - un sobborgo di Melbourne - dalla cittadina di Broken Hill, nel Nuovo Galles del Sud. Secondo il computer di bordo, Hyundai Nexo ha macinato qualcosa come 887,5 km, polverizzando così il precedente primato mondiale di 778 km, stabilito dall’esploratore svizzero Bertrand Piccard nel 2019. Stando ai dati forniti dalla Casa, il crossover Hyundai Nexo ha un'autonomia standard di 666 km omologata nel ciclo WLTP. L’unità GPS installata su Nexo ha conteggiato un totale di 903,4 km, mentre Google Maps riporta una percorrenza complessiva di 905 km. Tuttavia, ai fini del test si è scelto di utilizzare come dato ufficiale il valore indicato dal computer di bordo dell'auto.

FRANTUMA RECORD ''Essendo un pilota di rally, ho sempre voluto stabilire un record mondiale, ma non avrei mai immaginato che sarebbe successo in questo modo'', ha detto Reeves. “Quando siamo partiti da Essendon Fields la mattina presto, sono entrato subito in confidenza con la Nexo: i comandi sono intuitivi e facili da usare, la posizione di guida eccellente e i sedili molto comodi. Il suo motore elettrico alimentato a celle a combustibile è fluido e silenzioso”. Hyundai Nexo ha concluso la prova in 13 ore e 35 minuti a una velocità media di 66,9 km/h. Durante il viaggio, l’auto ha consumato 6,27 kg di idrogeno purificando ben 449.100 litri d'aria (qui il video di una Toyota Corolla che brucia idrogeno). Sebbene Nexo non sia ancora ampiamente diffusa nel Paese, il Governo dell'Australian Capital Territory attualmente ne utilizza 20 unità. In tutto il Continente c'è un'unica stazione di ricarica nella Capitale Canberra, mentre un’altro punto di rifornimento dovrebbe nascere a Brisbane entro la fine del 2021. Una situazione analoga a quella dell’Italia, dove l’unico distributore di idrogeno si trova a Bolzano, in Trentino-Alto Adige.