ELETTROSHOCK È il futuro bellezza, e non puoi farci niente. Se non accettarlo, un cambiamento alla volta, un nuovo modello alla volta, una nuova Audi elettrica alla volta. Un SUV Audi alla volta. È il turno di Q4 e-tron, il SUV premium, elettrico, compatto. Già, Audi. Solo l’ultima ad aver scioccato il proprio pubblico, manifestando l’intenzione di interrompere lo sviluppo di qualsiasi cosa che non sia 100% elettrica a partire dal 2026. In realtà già ora, e non siamo che nel 2021, nascono più Audi elettriche che non benzina e diesel. Ma non è affatto detto che sia una brutta notizia, neanche per i più conservatori. Forse, basta sradicare alcune convinzioni. Forse, basta mettersi alla guida. Nella mia prova, anche in video, perché Q4 sì e perché Q4...''ni''?





IL QUARTO VIEN DA SÈ Q4 e-tron dunque il quarto modello Audi nativo elettrico, dopo e-tron quattro, e-tron Sportback ed e-tron GT, nonché sin qui - vista la sua natura di sport utility di dimensioni medie - il più abbordabile della silenziosa e verde compagnia. Un profilo completo del prodotto lo ha già brillantemente delineato il collega Emanuele: il mio invito è quello di ripescare la nostra video anteprima statica. Ripassiamo in ogni caso le principali caratteristiche.

MISURE Costruito sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la spina dorsale cioè anche di Volkswagen ID.3 e iD.4, Skoda Enyaq e Cupra Born, Audi Q4 e-tron è un SUV dalle proporzioni sportive e dall’immagine hi-tech (vedi i giochi di luce digitali del gruppi ottici) che in termini di dimensioni si piazza a metà strada tra Q3 e Q5, misurando in lunghezza 4 metri e 59. Magie del pianale elettrico, in particolare di interasse lungo e sbalzi brevi: la capacità del bagagliaio, a quello di Q5, è identica (520 litri con tutti i sedili in posizione), mentre l’abitabilità per i passeggeri è addirittura paragonabile a quella di Q7.

Al volante l’impressione di sedere a bordo di un’Audi sì, ma di un’Audi che con testa e cuore è già 10 anni avanti, è rafforzata da un arredamento che ricorda quello della cameretta di un adolescente appassionato di videogiochi. Il Digital Cockpit, il display centrale dell’MMI plus con MMI touch orientato verso il driver e con diagonale da 11,6 pollici, il più grande mai adottato da un’Audi. L’Head-up Display con realtà aumentata, un optional che è troppo ganzo per non farci un pensierino. Ma anche la console a pensilina, con micro-leva del cambio (ops, del selettore marcia avanti - retromarcia) a raso superficie. Il nuovo volante con la corona tagliata sopra e sotto, e sulle cui razze sono ricavati comandi a sfioramento: mi sembra di impugnare un tablet, con la differenza che se lo ribalto non ruota la grafica, ma girano le ruote. Ogni funzione a portata di dita come in una postazione da gaming, ma anche un buon feeling di spazio, anche per cianfrusaglie e bottigliette, sia davanti, sia soprattutto dietro: niente trasmissione, niente tunnel.

Niente organi di trasmissione nemmeno in presenza di trazione integrale, cioè il tipo di trazione che equipaggia l'esemplare oggetto della prova: Audi Q4 50 e-tron quattro la sigla che individua la versione più performante della gamma, almeno al lancio. Un motore elettrico posteriore, un motore elettrico anteriore, potenza di sistema di 299 cv, ma soprattutto uno schema di trazione quattro elettrica che rispetto a una quattro di tipo meccanico - con buona pace dei nostalgici - è due volte più reattiva.

CURVE PERICOLOSE Q4 50 e-tron quattro la versione più gagliarda, mi riesce perciò del tutto naturale mettere alla prova innanzitutto le sue qualità sportive. Dal drive select salto perciò le prime tre posizioni, imposto direttamente la modalità dynamic e scaravento la mia Q4 tra le curve. Quasi 300 cv di potenza, ovvero l'output del 2 litri turbo di Audi S3, con la differenza che, se nel caso della compatta si può parlare a buon diritto di curva di coppia, i 460 Nm di Q4 bi-motore pestando sul gas salgono letteralmente sull'ascensore. Te ne accorgi in occasione di un sorpasso: più che una manovra, vivi un'esperienza di teletrasporto.

PESO MASSIMO Nella guida tra i tornanti di montagna, nella guida quindi più ''chirurgica'', le sue 2,2 tonnellate di peso si fanno sentire, è vero. Ma sono 2,2 tonnellate ben distribuite, in gran parte attribuibili proprio ai grossi accumulatori agli ioni di litio sistemati sotto il pianale. Abbastanza leggero invece l'avantreno: il motore anteriore (più piccolo del posteriore) pesa soltanto 60 kg. Mio personalissimo consiglio per assaporare al meglio le sue proprietà di SUV sportivo, quello di impostare alla massima intensità la frenata rigenerativa, lavorando cioè più di pedale dell'acceleratore e meno col pedale del freno, e sfruttando le proprietà di ''inversori di spinta'' dei due propulsori elettrici. A mio avviso, si ottiene una sensazione di maggior controllo e sicurezza, specie in discesa.

IL LATO DOLCE Metti invece che del suo 0-100 km/h in 6,2 secondi non ci interessi granché. Metti che a Q4 chiediamo coccole, più che manifestazioni di forza. Allora imposteremo la modalità efficiency, e del nostro elettro-SUV compatto premium ci godremo l'altro lato del suo carattere, quello forse ancor più naturale. Quello, ovvero, di silenziosissimo tappeto volante con cabina di business class.

Accennavo alle batterie: quelle da 77 kWh di capacità netta di Q4 50 e-tron quattro sono accreditate di un'autonomia di percorrenza fino a 487 km. Una distanza che tuttavia non mi sento di scolpire nella pietra, essendo come sempre soggetta all'influenza di una lunga serie di fattori. Probabile che nella vita reale il dato sia inferiore di qualche decina di chilometri. Se la priorità è l'autonomia ''long range'', allora fa per voi la versione Q4 40 e-tron: un solo motore elettrico al posteriore da 204 cv, batterie sempre da 77 kWh e autonomia da ciclo WLTP fino a 520 km. Se infine vogliamo una Q4 basta che sia, ecco la entry level Q4 35 e-tron: motore elettrico posteriore da 170 cv, batterie da 52 kWh e autonomia dichiarata di 340 km. Insomma, l'offerta è sartoriale.

FORBICE Listino prezzi, ecobonus escluso, e a partire dai 45.700 euro di Q4 35 e-tron in allestimento base ai 63.000 euro di Q4 50 e-tron quattro in configurazione top di gamma S line edition.

IL VERDETTO Più moderno come design e più accogliente al proprio interno rispetto sia a Q3, sia a Q5, nei confronti dei due SUV a petrolio Audi Q4 paga dazio in termini di...umanità e comunicatività del feeling di guida. Oltre che di autonomia di percorrenza, ma questo è un problema che ancora affligge tutte le elettriche. Se non altro, per un SUV elettrico - possiamo dirlo - di lusso, il prezzo inizia a farsi interessante. Specie se si opta per la formula del noleggio Audi Value: rate da 499 euro tutto incluso, servizi relativi alla ricarica compresi.

Lunghezza 4.588 mm Altezza 1.632 mm Larghezza 1.865 mm Passo 2.764 mm Peso 2.210 kg Motore elettrico ant. + elettrico post. Potenza 299 CV Coppia 460 Nm Trazione integrale quattro elettrica Velocità max. 180 km/h Acc. 0-100 km/h 6,2 secondi Batterie 77 kWh Autonomia 442.487 km Prezzo da 62.100 euro

Per rivivere in presa diretta il feeling di guida di nuova Audi Q4 e-tron, oltre che per conoscere tutte le informazioni relative al design, agli equipaggiamenti interni, alle versioni e ai relativi prezzi, puoi sempre optare anche per il canale audivisivo. Clicca Play qui sotto, mettiti comodo e... Buona visione.