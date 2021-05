ESAGERIAMO? La più performante di sempre, la più tecnologica, perché no, la più bella di sempre. Si fa spesso abuso di definizioni simili. Ma in rarissimi casi, è tutto vero. Casi come quello di Audi RS e-tron GT, la Granturismo Audi più silenziosa di sempre, elettrica all’avanguardia della tecnica ma al tempo stesso solo all’alba di una nuova era. L’era della potenza che non vedi arrivare, non puoi ascoltare, non puoi annusare. Ma puoi sentirla mentre ti attraversa, puoi sentirla eccome… 646 cv, li senti eccome.

GEMELLE DIVERSE Non so da dove partire, anzi in realtà già lo so, ed è il feeling di guida. Anche perché tale era la smania di prendere e partire, che non appena ho ricevuto le chiavi, sono salito a bordo senza nemmeno averla vista bene, Sua Maestà RS e-tron GT. Non vi sfuggano le letterine ''R'' ed ''S'' chiuse a sandwich nel suo nome, non sono un dettaglio. Pure e-tron GT quattro, ovvero la variante “standard”, è frutto del know how di Audi Sport e al netto dei particolari (che fanno la differenza) condivide sia impronta stilistica, sia schema meccanico (piattaforma J1 del Gruppo Volkswagen, la stessa di una certa Porsche Taycan), con due motori elettrici, uno davanti e uno dietro, quindi un sistema di trazione integrale quattro di tipo elettrico. Che - ricordiamolo - rispetto a una trazione quattro tradizionale, reagisce agli impulsi cinque volte più rapidamente…

BOOST! A scavare il solco tra le due versioni sono soprattutto i numeri: 530 cv con funzione Boost e 640 Nm per e-tron GT, 646 cv e 830 Nm per RS e-tron GT. Il valore aggiunto è tutto concentrato nel motore posteriore, 456 cv anziché 435 cv, ma anche nell’esplosività della modalità Boost, cioè quella riserva di potenza che alla controfigura di R8 in salsa full electric mette letteralmente le ali. Lo fa per lo spazio di soli 2 secondi e mezzo, poi l’effetto allucinogeno svanisce. Ma caschi in piedi, ti restano pur sempre 598 cv. Come dite? Il paragone con R8 non… E invece calza, calza, e vedremo anche perché.

CORRERE COMODI Con simili credenziali, indovina un po’, lo sprint da fermi rivaleggia con l’accelerazione di una Formula E: da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi e 3, da 0 a 200 km/h in 10 secondi e 9. Sullo schienale lasci il calco della tua colonna vertebrale, ma le tue vecchie otturazioni sono salve. Sai, la carrozzeria di RS e-tron GT non deve soffocare l’esuberanza di un V8 come il coperchio di una pentola a pressione. Non dico che se appoggi una lattina di coca sul cruscotto, quando poi la apri non farà la schiuma. La forza G non si contrasta, specie quando esco dall’autostrada e l’asfalto inizia ad attorcigliarsi e ad arrampicarsi. Dico che le vibrazioni sono per natura notevolmente inferiori, e il comfort, non solo quello acustico, notevolmente superiore. Appunto: con l’assenza del rumore, come la mettiamo?

EPIC MUSIC Audi ha ovviamente pensato anche all’esperienza sonora. Il cosiddetto e-sound può essere modulato sia all’interno che all’esterno, a seconda del driving mode. E’ un sound artificiale, ma ugualmente le sue raffinate frequenze che copiano la curva di erogazione dei motori evocano una scarica di adrenalina del tutto reale.

ARMI SEGRETE In rettilineo sono dunque numerose le supercar che al massimo possono aspirare a fotografarle i tubi di scarico, anzi nemmeno quelli. In curva, beh, vi cito giusto una manciata di espedienti (oltre alla trazione quattro elettrica).

1. STERZO INTEGRALE Cioè ruote posteriori che nei tornanti stretti, sotto i 50 all’ora, ruotano in controfase, e che oltre gli 80 all’ora, cioè sui curvoni che richiedono stabilità, girano in fase di qualche grado. E’ un accessorio a richiesta, ma per assaporare le straordinarie proprietà del suo telaio, sospensioni pneumatiche adattive a tripla camera incluse, lo consiglio vivamente.

2. BLOCCAGGIO ELETTRONICO DIFFERENZIALE POSTERIORE Una frizione a lamelle fa scorrere da un estremo all’altro del retrotreno fino al 100% della coppia. Puoi provocarla, dare gas nel momento più inopportuno, che come unghie affilate gli pneumatici, calzati su cerchi da 20 o 21 pollici, si aggrappano alla superficie e ti tengono in traiettoria. A proposito: andando a passeggio in modalità efficiency (e chi, va a passeggio con un tale purosangue), a tirare è l’asse anteriore. In tutti gli altri casi, ovvero impostando uno tra i programmi dynamic, individual, anche comfort, la situazione si capovolge e a comandare è il super propulsore posteriore. Fondo bagnato, sconnesso, o guida in stato di grazia: AWD.

3. FRENI Dischi in carburo di tungsteno che lavorano in tandem con la potentissima frenata rigenerativa, e che nella variante opzionale in materiale carboceramico raggiungono il diametro di 420 mm. Pinze a 10 pistoncini.

4. BATTERIA Pur pesando da sola quasi come una Panda (per la cronaca, sono oltre 600 kg, su una massa complessiva di 2 tonnellate abbondanti), la sistemazione degli accumulatori da 93 kWh è molto tattica, cioè molto vicina al suolo e perfettamente in equilibrio tra avantreno e retrotreno. Il baricentro di RS e-tron GT è più basso persino di R8. Capito, ora?

SEXY STAR L’occhio vuole la sua parte e la GT Audi che scende sul pianeta Terra dall’iperspazio lo accontenta. Lunga 4 metri e 99, da un capo all’altro RS e-tron GT coniuga ragione ed emozione. Proporzioni da coupé 4 porte con la passione per la tecnologia. La griglia single frame non serve più a raffreddare un 8 cilindri, ora è l’hub dell’intelligenza artificiale del sistema di assistenti elettronici alla guida. Neanche a dirlo, proiettori a matrice di LED, con l’opzione della tecnologia Laser per raddoppiare la gittata degli anabbaglianti. Massima attenzione all’efficienza aerodinamica: Cx di 0,24.

DIGITAL GT Interni in pieno stile Audi 4.0, ovvero con Virtual Cockpit da 12,3 pollici e display centrale a sfioramento MMI touch con sistema operativo MMI plus da 10,1 pollici, connesso alla rete come un ricevitore dei servizi segreti. A richiesta, head-up display: perché in velocità non puoi permetterti la minima distrazione. Spazio buono anche dietro. Il bagagliaio posteriore misura 350 litri, quello anteriore 81 litri: sì, potete andare al mare sereni con prole al seguito.

Davvero vi interessa l’autonomia? Comunque è superiore ai 450 km (472 km da ciclo WLTP), poi dipende anche come guidi. Grazie alla tensione a 800 Volt, anche la ricarica rapida fino a 270 kW: 100 km recuperabili in 5 minuti. Per la ricarica domestica, Audi ha stipulato interessanti partnership con Enel X e Alpiq.

In definitiva e mettendo da parte qualsiasi pregiudizio nei confronti dell’elettrico in declinazione super sport: RS e-tron GT entusiasma e impegna come una supercar, coccola come una super berlina lusso, prosciuga il tuo portafogli, almeno all’acquisto, come un quadrilocale. Prezzo di listino di 147.800 euro. Se siete poveri, consolatavi con la baby: e-tron GT da 105.800 euro. Ma che fascino, che fascino!

Lunghezza 4.989 mm Larghezza 1.964 mm Altezza 1.414 mm Passo 2.898 mm Massa a vuoto 2.420 kg Potenza max. 646 CV Coppia max. 830 Nm Acc. 0-100 km/h 3,3 secondi Velocità max. 250 km/h Autonomia (WLTP) 472 km Prezzo 147.800 euro

Caratteristiche tecniche, design esterno e interno, prezzo, e soprattutto feeling di guida di Audi RS e-tron GT anche in video. Clicca Play qui sotto e sali a bordo con noi della Granturismo Audi più all'avanguardia di sempre. Buona visione!