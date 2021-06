QUANDO IL GIOCO SI FA DURO... Ne abbiamo già parlato nell’editoriale di domenica scorsa, parlando dell’eterna rivalità tra Audi e Toyota per le auto elettriche, ma adesso abbiamo qualche informazione in più, per giunta ufficiale, che merita un approfondimento. L’intero gruppo Volkswagen è impegnato in una lunga corsa all’elettrificazione di tutta la gamma, ma non c’è dubbio che sia Audi il brand meglio posizionato per attirare i clienti che vedono nelle auto premium come Tesla il futuro della mobilità elettrica.

AGENDA FITTA DI IMPEGNI Ed è proprio la casa di Ingolstadt ad aver impresso una decisa accelerazione verso la mobilità elettrica, con una road map piuttosto fitta di impegni, e soprattutto che è già in piena fase attuativa. La produzione dell’ultimo modello a combustione interna sviluppato ex-novo inizierà infatti tra soli quattro anni, nel 2025. A partire dall’anno successivo, ossia dal 2026, Audi presenterà solo ed esclusivamente auto elettriche. Letta in altro modo, vuol dire che i modelli già in commercio (e non sviluppati ex-novo) continueranno a essere prodotti anche dopo il 2025, e per almeno altri otto anni.

ADDIO MOTORE TERMICO La produzione di motori endotermici verrà gradualmente ridotta, e definitivamente interrotta entro il 2033. Una data che non riguarda la Cina, dove Audi ritiene che la domanda per le auto a motore termico continuerà a crescere, e dove continuerà a produrre locamente i suoi veicoli ICE (Internal Combustion Engine, motori a combustione interna). Cina a parte, l’obiettivo di Audi è chiaro: portare a zero il bilancio di emissioni inquinanti del brand entro il 2050.

GAMMA BEV Già nel 2021 Audi ha presentato più modelli elettrici che con motore termico: Audi e-tron GT quattro, Audi RS e-tron GT, Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron, che si affiancano al maxi-SUV e-tron e precedono i nuovi modelli in arrivo, a cominciare dalla berlina di lusso A6 e-tron, anticipata proprio qualche mese fa. Entro il 2025 la casa dei quattro anelli conta di avere in gamma oltre venti modelli full electric.