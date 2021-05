ANCHE INTEGRALE Dopo la presentazione - in esclusiva a Milano - delle scorse settimane, Audi Q4 e-tron si prepara ad arrivare anche nelle concessionarie. La casa dei quattro anelli ha infatti aperto la pre-vendita di Audi Q4 50 e-tron quattro, la versione top di gamma del suo nuovo SUV elettrico. Come le varianti a due ruote motrici, anche Q4 50 e-tron quattro è basato sul pianale MEB del gruppo Volkswagen (lo stesso di ID.3 e ID.4), e permette di abbinare le dimensioni di un Q3 all’abitabilità di un ben più spazioso Q7. Senza dimenticare il bagagliaio, che ha la stessa capacità di quello del più grande Q5.

DUE MOTORI In modalità boost i due motori elettrici - uno per assale - generano 299 CV di potenza massima, che lo fanno scattare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. 180 km/h la velocità di punta, limitata elettronicamente. Il motore anteriore è di tipo asincrono, pesa solo 60 chilogrammi e interviene in pochi centesimi di secondo solo quando richiesto espressamente dal conducente o dalle condizioni di aderenza della strada.

BATTERIA E AUTONOMIA La batteria, alloggiata nel pianale, ha una capacità di 82 kWh, che garantisce un’autonomia (nel ciclo WLTP) di 487 km. Un risultato ottenuto grazie anche all’ottima aerodinamica dell’auto e al sistema di recupero dell’energia, che gestisce le decelerazioni fino a 0.3 g. I consumi dichiarati sono di 19,9 kWh/100 km.

RICARICA In corrente alternata è possibile ricaricare gli accumulatori con colonnine fino a 11 kW: in questo caso il pieno si ottiene in sette ore e mezza. In corrente continua si può arrivare fino a 125 kW, dato che consente di riempire le batterie fino all’80% in 38 minuti. Per il primo anno si ha inoltre accesso gratuito al servizio Audi e-tron Charging Service, con una rete di 15mila colonnine solo in Italia, tramite un’unica card e un unico contratto, e che prevede anche tariffe agevolate per il network di ricarica ad alta velocità Ionity, di cui Audi è partner. Per le infrastrutture domestiche Audi permette di avere la wallbox JuiceBox Pro Cellular con cavo integrato di Enel X, con potenze di 7,4, 11 o 22 kW.

DI SERIE E A RICHIESTA Sul modello a trazione integrale è previsto di serie lo sterzo progressivo, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, abbinato al volante sportivo “tagliato” sia in alto sia in basso, con comandi touch e swipe; ancora, display dell’infotainment da 11,6 pollici abbinato al cruscotto digitale da 10,25”. Per tutti, riconoscimento dei segnali stradali tramite telecamera. Su richiesta - dopo l’acquisto - la spettacolare firma luminosa digitale, l’head-up display con realtà aumentata e i proiettori a matrice di LED.

ALLESTIMENTI Audi Q4 50 e-tron quattro è disponibile negli allestimenti Business Advanced e S line edition, con cerchi rispettivamente da 19 e 20 pollici, e dimensioni diverse tra avantreno e retrotreno. La versione Business Advanced prevede il pacchetto estetico con verniciatura a contrasto Grigio Manhattan, l’interfaccia wireless per Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica a induzione dello smartphone e il Pacchetto Assistenza plus, con cruise control adattivo, sensori di parcheggio e telecamera in retromarcia. Oltre all’estetica più sportiva, la versione S line aggiunge anche un assetto ribassato di 15mm. Su richiesta per entrambe le versioni il Pacchetto Assistenza Advanced, che offre la guida assistita di secondo livello.

PREZZI Audi Q4 50 e-tron quattro arriverà nelle concessionarie italiane a partire dal prossimo mese di giugno, con prezzi che partono da 62.100 euro per l’allestimento Business Advanced, e da 63.700 euro per la versione S line edition.