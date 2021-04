NELLE PUNTATE PRECEDENTI Non vi stiamo nuovamente a raccontare cos’è, e com’è fatto il nuovo Audi Q4 e-tron: vi rimandiamo all’approfondimento pubblicato un paio di giorni fa dove trovate tutto, ma proprio tutto quello che riguarda il nuovo SUV di Ingolstadt, l’auto che segna l’ingresso della casa tedesca nel settore delle elettriche compatte.

NATURA URBANA A pochi giorni dall’evento online Audi ha scelto Milano per presentare dal vivo il suo nuovo SUV elettrico, durante la Interni Designer’s Week alla Biblioteca degli Alberi Milano, in zona Porta Nuova, giardino botanico sorto nel 2019. La vettura era inserita nella bellissima installazione di legno United for Progress realizzata da Mario Cucinella Architects. In questo contesto Audi ha comunicato i prezzi definitivi (vedi sotto) e spiegato tutte le formule finanziarie e le possibilità per chi vuole avvicinarsi maggiormente al mondo della mobilità elettrica.

AUDI VALUE NOLEGGIO

La formula di noleggio a lungo termine di Audi si amplia e trasforma l’idea di possesso di un’auto in accesso a un servizio completo. Ci si può portare a casa una Audi Q4 40 e-tron (204 CV) con un anticipo di 10.943 euro e un canone mensile di 499 euro che comprende tutto, dalle soluzioni di ricarica pubblica e domestica alla manutenzione, dall’assicurazione all’assistenza. Questo modello, con la sua batteria da 77 kWh, conta su un’autonomia (WLTP) di 520 km.

MANUTENZIONE Il pacchetto Audi Value comprende immatricolazione, IPT, tre anni di soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, kasko, tre anni di RCA e tre anni di manutenzione ordinaria e straordinaria. A questo si aggiungono un assistente personale da contattare telefonicamente H24, l’auto sostitutiva elettrica, lo stoccaggio degli pneumatici fuori stagione e il servizio Pick-up & Delivery dell’auto per i tagliandi.

E SE POI TE NE PENTI? Può capitare di cambiare idea, soprattutto se il cambio di prospettiva è così importante come il passaggio all’elettrico. Per questo motivo la formula Audi Value prevede anche il pacchetto Audi e-tron Bridge, per “uscire” dal contratto di locazione a condizioni agevolate e anticipatamente, a condizione di optare per un’altra Audi – anche a motore termico – e scegliendo il prodotto finanziario più in linea con le proprie necessità.

NOLEGGIO A BREVE TERMINE

Se un test drive non basta, ed è abbastanza probabile che pochi minuti non siano sufficienti per decidere di cambiare radicalmente il proprio approccio alla mobilità, Audi Italia - tramite una formula di noleggio studiata con i propri concessionari - permette di fruire di noleggi a breve termine, per mettersi al volante di una Audi Q4 e-tron per un giorno, una settimana, un mese o periodi anche più lunghi, convertendo eventualmente il noleggio in locazione vera e propria.

PER LA RICARICA DELL'AUTO

RICARICA PUBBLICA Nell’acquisto di una Audi Q4 e-tron è compreso un anno di canone del servizio Audi e-tron Charging Service: un’unica card per collegarsi a oltre 15mila colonnine in Italia, comprese quelle ad alta potenza di Enel X e Ionity (che beneficiano anche di tariffe agevolate). Il canone non comprende i costi vivi di ricarica.

RICARICA DOMESTICA Per chi sceglie una delle formule finanziare di Audi, nel prezzo d’acquisto è compresa anche la wallbox di Enel X JuiceBox Pro Cellular: supporta potenze di 7,4, 11 o 22 kW e può essere gestita in maniera intelligente per non sovraccaricare la rete, e da remoto tramite app dedicata per smartphone. Il pacchetto prevede sopralluogo e installazione della linea di alimentazione.

I PREZZI DEFINITIVI DI AUDI Q4 e-tron

Nel corso della presentazione milanese sono stati anche comunicati i prezzi definitivi del nuovo SUV elettrico di Audi, in arrivo nelle concessionarie a giugno in quattro modelli (la versione Sportback arriverà a settembre):

Audi Q4 35 e-tron: 45.700 euro

Audi Q4 40 e-tron: 51.100 euro

Audi Q4 45 e-tron: 54.350 euro

Audi Q4 50 e-tron: 62.100 euro

La versione Sportback arriverà a settembre e, come anticipato nei giorni scorsi, costerà circa 2.000 euro in più rispetto al modello normale. Confermate al lancio anche le due serie limitate Edition One, con un sovrapprezzo di circa 6.200 euro. A parte le versioni più costose, il resto della gamma Q4 e-tron può accedere agli incentivi statali (ancora disponibili in gran quantità per le auto elettriche), che permettono di abbassare di 10.440 euro il prezzo finale.

APPUNTAMENTO A MILANO Se siete curiosi di vedere la nuova Audi Q4 e-tron più da vicino, e vivete nel capoluogo lombardo, sappiate che l’auto sarà presente dal 17 al 25 aprile nella temporary Boutique Audi in via Monte Napoleone 18, presso il cortile del Palazzo Melzi di Cusano, dalle ore 10.00 alle 19.00. Insieme al SUV compatto sarà esposta anche la splendida Audi RS e-tron GT, la nuova granturismo elettrica della casa tedesca (qui il nostro approfondimento).