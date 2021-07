CHOC TERMICO Fai presto a dire SUV elettrico. Date ormai per certe proprietà come comfort di marcia, performance, tecnologia di bordo, cioè qualità in comune alla quasi totalità delle EV sul mercato (premium, e non solo), mi chiedo quale percorrenza mi assicura - prendine una a caso - nuova Mercedes EQA. Preferendo a una GLA tradizionale la sua equivalente variante a batterie, sul mercato ormai da qualche mese, so cosa abbandono, ma non so cosa mi aspetta oltre la siepe. Non, almeno, in termini di indipendenza dal rifornimento di energia. Il futuro, tuttavia, è dalla sua parte: tanto vale, forse, cominciare a prendere dimestichezza con nuovi parametri. Come i chilowattora anziché i chilometri-litro, la potenza di una colonnina anziché il prezzo alla pompa. Prima, un passo indietro alla vision Mercedes.





THE FINAL COUNTDOWN Una vision che più nitida non si potrebbe, con 40 miliardi di investimenti a budget nei prossimi anni per la transizione elettrica. Tutte le strade portano al traguardo dell'auto a emissioni zero: ai Costruttori, non resta che scegliere quale strada percorrere per giungere a destinazione. Mercedes sembra avere le idee chiare e imbocca senza esitazione la strada del full electric. Scartate le opzioni dei carburanti alternativi e riservati ai truck gli investimenti sull'idrogeno, in piena estate 2021 la Stella fa una promessa: dal 2030 solo elettriche al 100%, addio ai motori a combustione interna, ibridi di ogni natura inclusi. Sempre che, come ha sottolineato Ola Kallenius, il numero uno della Stella, si verificheranno le condizioni – leggi colonnine e tutte le infrastrutture di supporto - perché questa transizione avvenga.

TRAGHETTATORE Visto da una prospettiva a lungo termine, l'ibrido semmai è solo una portata di contorno. Un piatto di accompagnamento tra il primo e il secondo, che viene servito per abituare le papille gustative a nuovi sapori, nel modo più delicato possibile. Dal 2025, ogni modello a listino proporrà anche una versione EV. Nel frattempo, dopo EQC (un successo solo per metà), dopo EQV, l'elettrica per il trasporto vip, ecco EQA, la prima elettrica con cui Mercedes affronta di petto la questione.

IN TOURNEE Di EQA, un prodotto che con GLA di ultima generazione condivide in larga parte la meccanica (organi di propulsione esclusi), già vi abbiamo raccontato tutto sia in occasione della world premiere, sia dopo averla anche provata su strada. La prima tappa dell'ELECTRIQA Tour, roadshow in programma da luglio a settembre con cui Mercedes intende far conoscere la propria filosofia di elettrificazione, portando la sua gamma alla spina nelle città italiane (full electric, ma anche plug-in hybrid), è l'occasione giusta per testarne, di EQA, la resistenza all'affaticamento. Quale autonomia reale? Scegliamo il campo da gioco dal coefficiente di difficoltà maggiore, che per le elettriche non è la città, ma sono i trasferimenti veloci.

WORST CASE SCENARIO Equipaggiata di singolo motore elettrico anteriore da 190 cv di potenza e 375 Nm di coppia, alimentato da un pacco batterie da 66,5 kWh di capacità netta, la versione di ingresso EQA 250 è accreditata di un'autonomia di percorrenza di 426 km. Un valore standard, ma comunque vicino alla realtà, scaturendo dal ciclo di omologazione WLTP, ben più affidabile del precedente ciclo NEDC. Un valore, in ogni caso, che matura in condizioni di guida reali, ma a ritmo intermedio. Viaggiare a 130 km/h per decine e decine di chilometri è di norma il modo migliore per ''mangiarsi'' una grossa fetta di autonomia, specie se si viaggia sotto il sole cocente. Nemmeno EQA 250 sfugge alle leggi della chimica: a conti fatti, tuttavia, la prestazione è sorprendente.

SCIOGLI LE REDINI Mi metto al volante e non voglio farmi condizionare dall’autonomia elettrica, faccio finta di mettermi al volante di uno di quei bei diesel moderni dall’autonomia infinita. La guido senza remore, con il piede destro bello pesante, ma attento alle logiche elettriche nella ricarica e, con le palette al volante, scelgo tra le differenti intensità di rigenerazione - e quindi di freno motore - disponibili, da D-- a D+, per ottenere il massimo nelle decelerazioni e per adattare il freno motore alla situazione: nei trasferimenti veloci, meglio D e D+, che lasciano correre la EQA senza frenarla troppo, modulando semmai attivamente la frenata con il pedale per ottenere la massima ricarica. Nel traffico, nel misto e in discesa, D- e D-- consentono di avvicinarsi alla guida One Pedal, utilizzando pochissimo il piede sul freno.

LA CARICA DEI 300 Alla partenza il computer di bordo della Mercedes EQA indica 367 km di autonomia: probabilmente, valutando i 32 gradi esterni e l’umidità da Amazzonia, è consapevole che il climatizzatore avrà un duro lavoro da svolgere. La meta dista circa 300 chilometri e ho un buon margine per osare una guida più che brillante. Se proprio dovessi rischiare di non farcela, a un certo punto del viaggio sono sempre in tempo a sollevare un po’ il piede e mettermi in modalità ''energy saving''. Un aspetto positivo in queste mie elucubrazioni tattiche è che sulle elettriche il computer di bordo è superpreciso: sa esattamente quanti kWh sono ancora disponibili, al contrario dei litri di carburante in un’auto termica. Volete sapere se ce l’ho fatta?

MISSIONE COMPIUTA Ebbene sì, arrivo a destinazione senza dover cambiare modalità di guida, percorro 297 chilometri e mi restano ancora 13 chilometri di autonomia, ovvero un totale di 310 chilometri. Certo, sono decisamente meno dei 426 calcolati nel ciclo WLTP, ma la mia è stata volutamente una prova alla ricerca del worst case, che comunque ha portato a un risultato apprezzabile, avendo percorso davvero pochi chilometri dei 297 nelle condizioni più favorevoli per la EQA, cioè traffico e statali. Siamo ancora agli inizi della strada elettrificata, ma questo è un buon passo.