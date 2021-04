OBIETTIVO AMBIZIOSO A PORTATA DI MANO Dopo EQC, debutta EQA e la famiglia dei SUV Mercedes a zero emissioni si allarga con il secondo modello in attesa del terzo, la EQB a sette posti, che arriverà fra pochi mesi. L’offensiva della casa tedesca nel segmento “green” procede rapidamente e l’obiettivo di avere in gamma 25 modelli plug-in e 20 modelli full electric entro il 2030 sembra alla portata. La nuova EQA parte da 51.150 euro IVA inclusa, una strategia intelligente quella di Mercedes, poiché in questo modo si ha diritto ad accedere agli ecoincentivi statali per le auto con emissioni di CO 2 fra 0 e 60 g/km, ovviamente fin quando saranno disponibili.

Mercedes EQA deriva dalla conosciuta GLA, ne riprende i tratti stilistici, ma evolvendoli in chiave più moderna. Per esempio, mi piacciono molto i profili a LED davanti e dietro, che congiungono i proiettori principali, sempre full LED e fanno parte integrante del design. Altro spunto di stile viene dalla mascherina chiusa, in Mercedes la chiamano Black Panel, al posto della griglia anteriore, che permette di contenere il Cx in 0,28, come la GLA per migliorare l’efficienza aerodinamica e contribuire a ridurre i consumi di elettricità.

La EQA 250 come questa è una trazione anteriore equipaggiata con un motore elettrico da 190 CV di potenza e 375 Nm di coppia. Il pacco batterie è integrato nella scocca, ha una capacità di 66,5 kWh per un’autonomia fino a 426 km nel ciclo combinato WLTP. Davvero niente male, anche se all’inizio della prova su strada il computer di bordo indicava 355 km con batteria al 100%. Un po’ meno del dichiarato, ma qui entrano in gioco stile di guida e tipo di percorso già memorizzati dal sistema per “tarare” la percorrenza di volta in volta. E con quasi 200 Cv e 400 Nm, il gioco diventa interessante, anche se il SUV elettrico supera i 2.000 kg di peso per 4,46 metri di lunghezza 1,83 metri di larghezza e 1,62 metri di altezza. A proposito, il bagagliaio ha una capacità variabile da 340 a 1.320 litri: un po’ pochi per il genere di auto, ma bisogna sempre considerare la presenza delle ingombranti batterie.

ACCELERA FORTE MA NON ATTACCA AI SEDILI Lo scatto da 0 a 100 è in 8,9 secondi e la punta velocistica di 160 km/h autolimitati. L’accelerazione è immediata, la spinta è energica e fluida. La EQA parte velocemente ma non c’è quella sensazione di restare attaccati al sedile come su altre elettriche. Una scelta precisa di Mercedes, che in questo modo ha reso la guida simile a quella di un’auto con motore convenzionale. Ma poi allunga il passo sfruttando fin da subito le ottime performance del motore elettrico. Insomma, regala un bel gusto al volante, con una sensibile precisione di sterzo e sospensioni che incassano i colpi delle strade più rovinate.

Ma per cambiare risposta ed efficienza della EQA trovo anche i 5 livelli di recupero energetico, che modifico tramite i paddles al volante. E grazie alla funzione “Electric Intelligence” il cervellone permette di calcolare il tragitto in base all’autonomia residua, agli stalli disponibili e alle condizioni del traffico in tempo reale. Il suo intervento si basa su informazioni come i dati cartografici, i segnali stradali, la distanza dalle altre auto e lo stato di carica delle batterie per indicarmi la strategia più efficace di risparmio. Per esempio, mi suggerisce quando rilasciare l’acceleratore oppure entra in gioco il veleggiamento nei rallentamenti. Siete in riserva di elettroni e avete bisogno di aiuto? Il navigatore satellitare del sistema MBUX vi guiderà alla stazione più vicina. E la ricarica può essere gestita attraverso la rete “Mercedes Me Charge”, che offre un account unico per l’accesso a oltre 175.000 colonnine in Europa. Ma attenzione, l’incognita ricarica è dietro l’angolo. Servono un po’ meno di 6 ore per passare dal 10 al 100% con una wallbox da 11 kW in corrente alternata. Tuttavia, se trovate una colonnina rapida a 100 kW in corrente continua vi basterà mezz’ora per ripristinare dal 10% all’80% di autonomia.

La funzione Electric Intelligence, studiata espressamente per le BEV della Casa, completa il sistema MBUX, che tra gli altri integra l’assistente vocale “Hey Mercedes” con i servizi legati al web per gestire l’auto anche da remoto attraverso l’app Mercedes Me. Inoltre, si può sfruttare la piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto per ritrovare tutta la praticità di utilizzo del proprio smartphone sul display della EQA. Un pacchetto multimediale completo a disposizione per aumentare il piacere si stare a bordo della EQA.

Ma se parliamo di comfort, l’asticella si alza grazie anche alla perfetta insonorizzazione dell’abitacolo. Niente rumore uguale viaggi in relax per brevi spostamenti in città o più lunghe trasferte di lavoro. Comfort che ritrovo grazie ai sedili un po’ rigidi ma accoglienti, all’ampio spazio offerto davanti e dietro, a una posizione di guida piacevolmente rialzata per vedere bene fuori.

AMBIENTE PIACEVOLE COME SULLA GLA Tuttavia, l’occhio è catturato anche dai display per quadro strumenti e infotainment, entrambi da 10,25” racchiusi in un’unica cornice e con schermate per l’utilizzo 100% elettrico, dalle finiture specifiche color oro e rosé e dalla retroilluminazione delle zone strategiche in abitacolo. Tutto in perfetto segmento premium. La sensazione è di essere a bordo della GLA, ma non è un deja vu perché i tanti piccoli accorgimenti che definiscono l’abitacolo della EQA sono lì apposta per mettere in chiaro di avere a che fare con un SUV più moderno sotto certi aspetti, anche nell’accogliere i passeggeri.

La EQA 250 entra a listino negli allestimenti Sport (51.150 euro), Sport Plus (53.110 euro), Sport Pro (57.310 euro), Premium (55.790 euro), Premium Plus (57.120 euro) e Premium Pro (61.100 euro). Fin dalla versione di accesso la dotazione di serie comprende fra gli altri fari full LED, cerchi in lega leggera da 18”, Blind Spot Assist, luci ambiente con 64 tonalità di colore, portellone elettrico, retrocamera, sistema di assistenza al parcheggio, infotainment MBUX connesso al web e frenata automatica di emergenza. Le versioni al top della gamma integrano questo equipaggiamento con accessori come l’head-up display, la realtà aumentata per la navigazione, il tetto panoramico e i sedili sportivi regolabili elettricamente.