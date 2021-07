DOPO LA BERLINA ELETTRICA ECCO IL SUV Mercedes ha appena lanciato la sua super ammiraglia 100% elettrica EQS, ma sta già lavorando sulla futura EQS a ruote alte, il SUV di lusso che affiancherà la grande berlina a zero emissioni. Il nuovo membro della famiglia EQ è stato pizzicato sulle strade tedesche durante i test dinamici con una mimetizzazione della carrozzeria meno invasiva rispetto ai muletti visti in precedenza. Quello che sappiamo sul nuovo SUV della Stella è che probabilmente sarà in vendita a partire da fine 2022 come model year 2023. Entrambe le EQS faranno parte di una famiglia di Classe S ampliata, ma sono in arrivo anche i modelli più compatti EQE ed EQE SUV.

PIATTAFORMA MODULARE DEDICATA Questi futuri veicoli elettrici si baseranno sulla prima piattaforma EV dedicata di Mercedes, nota come EVA (Electric Vehicle Architecture), che per alcuni modelli sarà capace di garantire un’autonomia superiore a 650 chilometri. I precedenti veicoli elettrici Mercedes come l'attuale EQC sono tutti basati su piattaforme originariamente sviluppate per i modelli a combustione interna, quindi molti dei vantaggi di un’architettura esclusivamente dedicata ai veicoli elettrici non sono sfruttabili. Questo non sarà il caso dei modelli basati sulla piattaforma EVA. Per esempio, EQS ed EQS SUV hanno un rapporto davvero competitivo fra dimensioni esterne (vicine a modelli più piccoli) e spazio a bordo degno di un’ammiraglia. Ma la gamma Mercedes sarà ampliata anche verso il basso grazie a una piattaforma dedicata ai modelli compatti chiamata MMA con i primi veicoli in arrivo nel 2025.

DESIGN ISPIRATO AL CONCEPT Lo stile della EQS e, oggi, di EQS SUV è stato presentato in anteprima nel 2019 con il concept Vision EQS. Il look è caratterizzato da fari sottili le cui linee confluiscono in una calandra sigillata. Nel caso del SUV, il design appare più vicino nello stile e nelle proporzioni a un minivan che a un vero e proprio sport utility, per certi versi simile alla Tesla Model X, con la quale dovrà competere. Tuttavia, un altro potenziale rivale in un bel derby tedesco include la prossima BMW iNext.

ROAD MAP A ZERO EMISSIONI TRACCIATA L'EQS e l'EQE oltre alle rispettive varianti SUV, fanno parte del piano di Mercedes per avere 10 veicoli elettrici nella sua gamma entro la fine del 2022. Altri includono SUV compatti come EQA ed EQB già presentati e veicoli elettrici come i furgoni eVito ed eSprinter. Come anticipato da Motorbox poche settimane fa, anche una Classe G elettrica è in piena fase di sviluppo. Alcuni di questi prossimi veicoli a zero emissioni avranno anche varianti Mercedes-AMG e Maybach, proprio come dichiarato dal capo di Mercedes Ola Källenius durante la presentazione dei programmi sull’elettrificazione della Casa di Stoccarda.