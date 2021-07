STORIA DI UN SUCCESSO DAGLI ALBORI A OGGI Una storia centenaria quella dei fuoristrada di Mercedes-Benz, che affonda le sue radici addirittura agli albori del secolo scorso. Nel 1907 nacque l'antesignano degli off-road della Casa tedesca, realizzato per dare supporto a truppe e civili impegnati nella colonizzazione dei territori occupati. Si chiamava Dernburg-Wagen, aveva addirittura quattro ruote sterzanti ed è stato una pietra miliare per Mercedes. Oltre 100 anni dopo, il costruttore vanta una gamma che comprende undici modelli con motori convenzionali, ibridi e 100% elettrici. Dalla GLA alla Classe G, passando per GLB, GLC, GLE e GLS, oltre alle versioni elettriche EQA, EQB ed EQC e a quelli high performance dell’atelier sportivo AMG. Da quattro a otto cilindri (ma anche niente motore termico), da 4,40 a 5,21 metri, da 36.000 euro a oltre 171mila euro. La maggior parte li conosciamo, altri li vedremo in un futuro molto vicino. Vi spoilero una notizia in assoluta anteprima. Arriverà addirittura una Classe G, la mitica Geländewagen, con motore elettrico. Ma adesso andiamo a scoprire perché stiamo parlando di nuovo dei SUV tedeschi.

UN TOUR AFFASCINANTE NEL CENTRO ITALIA L’occasione per provarli è stata di quelle da non perdere, infatti la Casa della Stella ha organizzato il SUVAttack un tour in Abruzzo, una fra le Regioni più suggestive d’Italia, che ha portato gli equipaggi fino alle pendici del Gran Sasso, nell’omonimo Parco Nazionale, per andare alla scoperta di Alebri-G, un esemplare unico di Classe G, che due artisti messicani, Maria e Jacobo Ángeles, hanno trasformato in un capolavoro di arte Zapoteca. Un percorso immersivo nella gamma fuoristrada di Mercedes, che è fra le più ampie e diversificate nel segmento premium, e che ha permesso di scoprire la sintesi fra cultura e artigianalità messicane calate in un ambiente unico, con gli altipiani e i Monti della Laga a fare da sfondo al tour e che in passato sono stati teatro di numerose produzioni cinematografiche.

IL CINEMA HA FATTO TAPPA QUI Chi non ricorda gli spaghetti western anni Settanta e Ottanta, con protagonista la coppia formata dall’indimenticato Bud Spencer e da Terence Hill? E, più di recente, anche film di successo come Il Nome della Rosa con Sean Connery, oppure Lady Hawke, hanno trovato ambientazione nel Parco Nazionale abruzzese. E qui, la Classe G creata in Messico si è ritrovata nel suo habitat naturale, accompagnata dalla carovana di crossover e fuoristrada del SUVAttack Mercedes. Un’occasione per mettere alla prova gli Sport Utility tedeschi, che hanno svelato ognuno la vocazione per il comfort e il piacere di guida.

LA GAMMA SUV DELLA STELLA Non li scopriamo certo oggi, ma mettersi al volante di una GLE 350 de 4Matic con motore ibrido diesel riunisce il piacere del vivere a bordo grazie allo spazio per i passeggeri, alla qualità costruttiva e alle prestazioni, unite ai bassi consumi garantiti dal motore plug-in hybrid, cioè con batteria ricaricabile alla spina. Fino a 100 km a zero emissioni (ciclo NEDC) sono la soluzione ideale per calarsi nella natura del parco abruzzese come nel traffico di tutti i giorni. Ma se le dimensioni della GLE dovessero intimorire, la più compatta GLB garantisce la versatilità dei sette posti (optional) all’agilità di un modello di taglia più piccola (4,6 metri), mentre con GLA (4,4 metri) code e semafori diventano un gioco da ragazzi. Anche per loro la gamma motori è molto ampia ed elettrificata, ma se per la GLB troviamo unità quattro cilindri benzina o diesel, la punta di diamante rimane il 1.3 benzina ibrido alla spina della GLA che assicura oltre 70 km di autonomia elettrica grazie alla sua batteria da 15,6 kWh. Per la Classe GLC (4,66 metri) si può scegliere tra il più tradizionale SUV o la più vivace carrozzeria SUV/Coupé, con motori convenzionali oppure mild-hybrid (EQ-Boost) o plug-in hybrid (EQ-Power). La Classe GLS, ammiraglia dei SUV Mercedes (5,21 metri) è un modello dedicato ai mercati americani o asiatici. Meno a suo agio sulle nostre strade, trova il suo ambiente naturale sulle highway statunitensi, o su una sterrata nel Deserto dei Gobi. Motori benzina e diesel, anche ibridi, per potenze da 330 a 612 CV e tutto il lusso e il comfort di Mercedes racchiusi in un 4x4 iconico.

IL PIÙ LONGEVO FRA TUTTI I FUORISTRADA MERCEDES Last but not Least, la Classe G raccoglie le caratteristiche di tutti i modelli della Stella sintetizzandoli in un esemplare che esalta la storia dei 4x4 di Stoccarda ancora oggi, dopo 42 anni dal suo debutto (1979). Un fuoristrada che ha mantenuto lo schema tecnico originale, evolvendolo per adattarsi alle rinnovate esigenze di mobilità, fermo restando le sue proverbiali doti di robustezza e capacità di affrontare i percorsi più difficili. Un modello iconico, costruito in maniera quasi artigianale nell’impianto austriaco di Graz e che, colorato rigorosamente a mano dai due artisti messicani, rende omaggio all’artigianato della cultura indigena, particolarmente radicata nella comunità di Oaxaca. Gli alebrije sono, infatti, figure tipiche del folclore messicano e incarnano uno spirito guida - angeli custode - che sostengono la vita di una persona e sono spesso rappresentati sotto forma di animali fantastici. La Classe G così trasformata diviene un veicolo che muove arte e spiritualità in tutto il mondo, sottolineate virtualmente dall’esclusività del fuoristrada stesso, personalizzabile in maniera pressoché illimitata.

UN PARTNER CHE SPOSA LA FILOSOFIA MERCEDES A contorno del progetto SUVAttack di Mercedes, anche un brand storico nell’abbigliamento tecnico per la montagna, Holubar. La Casa nata a Boulder, in Colorado nel 1947, ha legato il suo nome al costruttore tedesco per questo tour nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Un’occasione per andare alla scoperta delle affascinanti zone del centro Italia unendo heritage e innovazione per la realizzazione di capi d’abbigliamento e attrezzatura outdoor. Gli stessi capisaldi che da oltre cento anni rappresentano la filosofia costruttiva di Mercedes. La due giorni abruzzese accompagnati dalla gamma fuoristrada di Stoccarda si chiude con un rientro a bordo di una GLE 53 AMG 4Matic+, la più sportiva della spedizione con il suo sei cilindri in linea 3,0 litri biturbo mild-hybrid 48V da 435 CV di potenza e 520 Nm di coppia, a cui si aggiungono 16 kW e 250 Nm grazie al boost istantaneo del sistema ibrido. Prestazioni? Punta massima di 250 km/h e 5,3 secondi sullo 0-100 orari. Come dire, che con un SUV 4x4 di Mercedes non troviamo solo comfort e piacere di guida, ma anche sportività ed emozioni forti nonostante massa e dimensioni ragguardevoli. Provare per credere.