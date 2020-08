PAROLA D'ORDINE ELETRIFICAZIONE La nuova Mercedes GLE l’abbiamo conosciuta in occasione del facelift alla fine dello scorso anno al Salone di Francoforte, ma oggi c’è una novità che vale la pena conoscere. Infatti, questa GLE è la 350 de, che significa diesel plug-in hybrid, una vera rarità. Insomma, il SUV della Stella punta dritto all’elettrificazione e lo fa a modo suo, cioé con qualità e tecnologia allo stato dell'arte.

DENTRO E FUORI Nuovo frontale, più sportivo, spalle muscolose e proporzioni equilibrate, ma anche tanto comfort in abitacolo. Dentro, infatti, ritrovo tutta la qualità, l’eleganza e il lusso di una Mercedes premium com’è la nuova GLE. Molto buono lo spazio per i passeggeri, con il bagagliaio che ha una capacità variabile da 490 a 1.915 litri. La plancia integra i due display da 12,3” per strumenti e infotainment, ma sono rimasti alcuni tasti fisici e poi c'è il sistema MBUX connesso al web con l’assistente vocale “Hey Mercedes”. Ottima la qualità costruttiva, con ogni comando, ogni regolazione, che rendono la guida più sicura e confortevole.

IL MOTORE DIESEL IBRIDO Questo SUV monta un inedito motore quattro cilindri duemila diesel da 194 CV e 400 Nm di coppia, accoppiato a una unità elettrica, ricaricabile “alla spina”, da 136 CV e 440 Nm, per una potenza di sistema di 320 CV e una coppia di 700 Nm. Il motore elettrico è alimentato da batterie agli ioni di litio da 31,2 kWh di capacità alloggiate posteriormente.

FINO A 100 KM DI AUTONOMIA EV In modalità elettrica la GLE 350 de copre fino a 100 km nel ciclo WLTP e raggiunge una punta velocistica di 160 km/h. Quello che stupisce è il consumo medio dichiarato di gasolio in condizioni ideali, cioè con batterie cariche, di appena 1,1 litri ogni 100 chilometri, pari a quasi 91 km/l, con emissioni di 29 g/km di CO2. Ci sono fino a 7 profili di guida e combinando l’azione dei due motori la GLE 350 de raggiunge i 210 km/h di velocità massima per uno 0-100 km/h in 6,8 secondi.

COME VA SU STRADA Si viaggia spediti nel silenzio, spinti dal flusso di elettroni, e nel comfort grazie all’ottimo lavoro delle sospensioni pneumatiche adattive. L’intervento del motore termico è ai limiti dell’impercettibile. Se si forza un po' il ritmo la GLE risponde con equilibrio. Lo sterzo è progressivo, l’erogazione è energica e lineare. I 90 km di autonomia EV ci sono tutti, ne mancano 10 all’appello rispetto al dichiarato, ma il cervellone tiene in memoria le strade, il traffico e l’azione sull’acceleratore per fare un calcolo ponderato. E i consumi con il motore turbodiesel in funzione sono veramente contenuti. La sorpresa più grossa è arrivata a fine giornata di test, leggendo l'indicazione del computer di bordo. Per sapere quanto consuma la GLE 350 de in dettaglio vi invito a guardare il video, resterete sorpresi. La prova testuale? Qui.

I TEMPI DI RICARICA E IL LISTINO Questione ricarica: si va da 14 ore a mezz'ora, da prese a 2,3 kW fino alle colonnine fastcharger. La GLE 350 de attacca il listino a 80.084 euro per la versione Sport, 84.281 euro per la Premium e 91.790 euro per la Premium Plus. Ma vanno cionsiderate anche le soluzioni finanziarie di Mercedes, che la rendono più accessibile, le agevolazioni fiscali e il libero accesso alle aree urbane con limitazioni al traffico.