SISTEMONE Per un'auto tanto grande, un programmino dalle cifre (ca va sans dire) mai così grandi. Dopo GLE formato standard è la volta dell'alternativa in chiave Suv coupé: nuova Mercedes GLE Coupé 350 de 4MATIC la sigla dietro cui si cela un sopraffino diesel plug-in hybrid, tecnologia nella quale la Stella è leader indiscussa. Disponibile a breve, GLE Coupé ibrida diesel (se il gap con GLE verrà rispettato) costerà circa 82.000 euro. Un po' di tecnica.

NOMEN OMEN Proprio come la sorella di pianale, sotto il cofano di GLE Coupé 350 de prendono residenza un 2 litri 4 cilindri turbodiesel da 194 cv di potenza e un motore elettrico da 135 cv integrato nel cambio automatico 9G-Tronic, e che porta l’output complessivo a 320 cv. La coppia si attesta invece a 700 Nm, scaricati al suolo dalla trazione integrale variabile Torque on Demand. GLE Coupé diesel plug-in è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 210 km/h. Consumo medio (ripetiamo: m-e-d-i-o) di 1,1-1,3 l/100 km, emissioni di CO2 ferme a 30-34 g/km: non fosse per quel prezzo, gratterebbe l'ecobonus.

QUOTA 100 Ma il valore aggiunto sta nel "serbatoio" di energia elettrica. Sotto la scocca di nuova Mercedes GLE Coupé 300 de alloggia un pacco batterie con capacità energetica di 31,2 kWh. Secondo Stoccarda è ora possibile percorrere fino a 90-100 km in modalità elettrica, e raggiungere una top speed di 160 km/h. Questione ricarica: da presa domestica con potenza al contatore di 2,3 kW si fa il pieno di elettroni in circa 14 ore, mentre con Wallbox da 7,4 kW la ricarica completa richiede all’incirca 4 ore. Chissà se l'idea piacerà.