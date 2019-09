Autore:

La Redazione

MERCEDES GLA IN VIDEO In scena a Francoforte 2019 anche la seconda generazione del Suv Mercedes GLE Coupé e la sorella sportiva Mercedes AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé. Per sfidare Bmw X6 e Audi Q8 la Casa della Stella ha optato per linee ancora più filanti, con rimandi alle coupé CLS e CLA. Le nuove GLE Coupé e AMG GLE 53 sono attese in Italia non prima della primavera 2020. Il prezzo? Parte da circa 80.000 euro. Per saperne di più guarda il nostro video live dal Salone. L'intera panoramica sulle novità Mercedes a Francoforte 2019, invece, è racchiusa nel nsotro Speciale Stand Mercedes.