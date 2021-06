LA CLASSE SI RIMETTE A NUOVO Tempo di aggiornamenti anche per la piccola di casa Mercedes, la Classe A, che nella sua ultima configurazione ha debuttato nel 2018, per entrare a listino nel 2019. Le foto scattate in Germania nei pressi della sede di Mercedes, mostrano il muletto di una A45 AMG, la più sportiva della famiglia, tuttavia il facelift comprenderà l’intera gamma, comprese la variante berlina a tre volumi, la CLA coupé e la CLA Shootingbrake.

COME CAMBIA IL NUOVO MODELLO Guardando il prototipo dal davanti si può osservare la grande calandra definita da un inedito motivo a maglie allargate, che ospita al centro della griglia dove si trova il logo Mercedes, un sensore per i sistemi elettronici di assistenza alla guida. È possibile che il dispositivo di controllo venga integrato con il logo stesso per una pulizia di stile più riuscita di adesso. Altre modifiche saranno apportate ai gruppi ottici anteriori e posteriori a LED e anche a entrambi i paraurti per dare una rinfrescata al design senza stravolgerne le proporzioni. Un'altra novità data per certa sarà l’adozione del sistema infotainment MBUX più evoluto grazie a una connettività migliorata. Lato motorizzazioni, sicuramente troveremo a bordo unità a tre e quattro cilindri, sia benzina sia diesel e con tecnologia mild-hybrid e plug-in hybrid, tuttavia è prematuro sbilanciarsi su una versione 100% elettrica, magari basata sulla stessa piattaforma dell’attuale SUV compatto EQA. L’ultima notizia riguarda la data di lancio che, secondo voci da Stoccarda, dovrebbe essere nel 2022 per l’ingresso a listino nel 2023.