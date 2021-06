IL NUOVO SUV IN ANTEPRIMA La Mercedes GLE si sta avvicinando al classico restyling di metà carriera e ciò significa che in Germania hanno iniziato a lavorare su una versione rinnovata del loro SUV. Quelle che vedete sono le prime immagini di un prototipo leggermente mimetizzato durante una fase di test su strada vicino alla sede della Casa tedesca. Come si può osservare, il muletto della nuova GLE ha una calandra modificata, che risalta tra i proiettori full LED, anche loro con uno design aggiornato. Più in basso, possiamo vedere un nuovo paraurti con prese d'aria più sportive, che mettono in evidenza un profilo orizzontale. Passando al posteriore, i fanali a LED sono parzialmente nascosti, ma sembrano avere una grafica aggiornata anche se la forma sembra piuttosto familiare nel suo complesso. Ulteriori modifiche sono appena accennate, tuttavia non è escluso che nei prossimi mesi possano comparire nuovi dettagli stilistici.

CAMBIA ANCHE DENTRO L’abitacolo sarà certamente rinnovato con un nuovo volante dotato di comandi a sfioramento come quello della nuova CLS e della Classe S. Tuttavia, è troppo presto per dire se la futura GLE adotterà un sistema di infotainment con il display tablet presente su alcuni dei modelli più recenti di Mercedes come la nuovissima Classe C e l’ammiraglia Classe S.

MOTORI AGGIORNATI E IBRIDI Lato motori, le opzioni che troveremo sotto il cofano del SUV di Stoccarda rimangono ancora avvolte nel mistero, ma voci di corridoio danno per certo l’arrivo di propulsori nuovi e aggiornati. Manca la conferma ufficiale sulle novità, ma la gamma attuale offre un ampio assortimento, tra cui un quattro cilindri turbodiesel da 245 CV e un sei cilindri in linea 3,0 litri sempre turbodiesel, da 272, 320 e 330 CV con tecnologia mild-hybrid EQ Boost e plug-in hybrid EQ Power. Ma il listino comprende anche unità a benzina con V6 e V8 biturbo da 3,0 litri di cilindrata con potenze che vanno da 389 CV a 634 CV. Bocche cucite, invece, sull’arrivo del nuovo SUV di Mercedes, tuttavia potrebbe fare il suo debutto nei primi mesi del 2022.