RIECCOLA Qualcuno dava per morta e sepolta la versione scoperta della nuova Mercedes Classe C presentata a fine marzo, ma a quanto pare non è così. Lo dimostrano in maniera inequivocabile le foto spia che pubblichiamo oggi, e che mostrano non uno, ma due prototipi del muletto della nuova scoperta tedesca. Gli ingegneri di Stoccarda stanno lavorando a una versione cabriolet della nuova Classe C, a cui con ogni probabilità dovrebbe affiancarsi anche una versione coupé, con il tetto chiuso ma dalle linee simili.

I MOTORI Non ci sono conferme ufficiali, ma possiamo immaginare che la nuova cabriolet quattro posti erediti tutte le motorizzazioni ibride a benzina e a gasolio dell’attuale gamma di Classe C, comprese le più sportive varianti AMG, con potenze che vanno da 220 a 285 CV.

QUANDO ARRIVERÀ Difficile dire quando arriverà la nuova Mercedes Classe C Cabrio, ma le camuffature sulla carrozzeria sono abbastanza ingombranti (anche i gruppi ottici sono posticci): vien da pensare che la produzione sia ancora piuttosto in là nel tempo. Ipotizziamo un inizio 2023, ma vi terremo aggiornati. Continuate a seguire Motorbox!