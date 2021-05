BECCATA! Mercedes sta per ampliare la gamma EQ delle sue auto elettriche: dopo la presentazione della berlina top di gamma EQS (con la variante AMG già in lavorazione), arrivano nuove immagini della versione a ruote alte EQS SUV, che dovrà vedersela con la concorrenza di Tesla Model X, Audi e-tron e BMW iNext.

COME SARÀ FUORI Realizzata come la sorella EQS sulla piattaforma EVA dedicata alle auto elettriche di grandi dimensioni e capaci di un’autonomia che supera i 600 km, la nuova EQS riprende gli stilemi degli altri modelli 100% elettrici di Stoccarda, con gruppi ottici sottili che proseguono idealmente nella calandra anteriore chiusa. Il riferimento a Tesla Model X non è casuale, ma nasce dalla considerazione che, con il suo cofano corto, il tetto arcuato e la linea di cintura che - almeno dietro le camuffature - sembra risalire verso il tetto, la EQS SUV ricorda proprio il grande crossover della casa di Elon Musk (e che anche noi abbiamo provato qualche tempo fa). Ancora posticci e temporanei, invece, i gruppi ottici posteriori, che saranno sostituiti da un’unità a LED con una striscia luminosa a tutta larghezza.

MEGA-PLANCIA I nostri paparazzi hanno sorpreso un prototipo camuffato parcheggiato, con finestrini abbassati e portellone posteriore spalancato. Una semplice “dimenticanza”, o una mossa pubblicitaria voluta? Non lo sapremo mai, ma di sicuro possiamo cominciare a sapere come sarà fatta dentro Mercedes EQS SUV, che monterà lo spettacolare pannello MBUX Hyperscreen, con tre display che coprono l’intera plancia, uniti tra loro da un unico, enorme pannello di vetro.

MOTORI Basata sulla berlina che ne porta il nome, EQS SUV dovrebbe montare le medesime - enormi - batterie da 107,8 kWh, che dovrebbero garantire un’autonomia davvero notevole, superiore ai 700 km. Le motorizzazioni prevederanno una configurazione con motore posteriore, 333 CV e 568 Nm di coppia, e una variante a trazione integrale con un secondo motore sull’asse posteriore, per 523 CV e 855 Nm di coppia. Come per la tre volumi, possibile anche lo sviluppo di una versione ad alte prestazioni con 762 CV di potenza massima. Audi e-tron è avvisata...

NUOVE EV ALL’ORIZZONTE Mercedes EQS SUV potrebbe essere già presentata entro la fine dell’anno, ed essere commercializzata nel 2022. La gamma di elettriche con la stella si arricchirà nei prossimi mesi anche della berlina e del SUV EQE (e si vocifera anche di un Classe G), così da raggiungere l’obiettivo di avere 10 BEV a listino entro la fine del 2022.