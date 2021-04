ELETTRICITÀ FA RIMA CON SPORTIVITÀ Interessante anteprima dalla Germania, con le immagini di quella che è a tutti gli effetti una Mercedes EQS coi muscoli tirati a lucido dalle cure del personal trainer AMG di Affalterbach. Le foto ci mostrano un muletto mimetizzato che sta girando lungo il tracciato del Nürburgring in uno stress test ad alta velocità. Osservando l’auto da vicino sono chiaramente visibili i dischi dei freni carboceramici e le pinze gialle con il classico logo AMG sull'asse anteriore. Lato design, è ancora prematuro capire quante e quali saranno le modifiche allo stile che interesseranno la zona anteriore e posteriore. Di fatto, la EQS ha già un design a cuneo piuttosto originale e sicuramente l'atelier AMG lo evolverà in chiave sportiva, ma in tal caso la trasformazione non sarà eccessiva rispetto al modello di base.

TRAZIONE INTEGRALE E OLTRE 600 CV L'auto avrà certamente un assetto più basso rispetto alla EQS di serie e potrebbe guadagnare qualche centimetro in larghezza. Poche le informazioni tecniche, riguardo motori elettrici e trazione di questa Mercedes sportiva, ma quello che è certo, è che la EQS AMG avrà la trazione integrale e una potenza di ben oltre 600 CV. L’obiettivo, infatti, è di sviluppare il propulsore per far competere l’ammiraglia tedesca ad armi pari con la Porsche Taycan Turbo S o la nuova Tesla Model S Plaid. La EQS AMG potrebbe fare il suo debutto negli showroom nel corso della primavera 2022, ma è ancora presto per indicare una data esatta.