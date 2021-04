LA GRANDE COUPÉ CON MOTORE IBRIDO Dopo aver fatto passerella durante la presentazione sui programmi di elettrificazione della gamma Mercedes-AMG, la nuova GT Coupé 4, che ha debuttato nel 2019, si mostra anche su strada durante i collaudi. Un prototipo della GT 73e è stato avvistato vicino al centro prove Mercedes nei pressi del Nürburgring senza più camuffamenti ma con la stessa originale verniciatura vista durante la presentazione di qualche settimana fa. La GT 4 Coupé aggiornata dovrebbe arrivare alla fine del 2021 come modello 2022 con numerose novità a livello stilistico e, soprattutto, tecnologico. Il sistema ibrido prevede l’abbinamento di un singolo motore elettrico con l'attuale V8 biturbo da 4,0 litri per generare una potenza combinata che si avvicinerà a 800 cavalli. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa c'è in serbo per i propulsori nelle varianti già a listino, anche se è possibile che la tecnologia mild-hybrid possa essere aggiunta sulla GT 63 e GT 63 S.

FUTURO INCERTO PER LA GT COUPÉ 4 Il V8 da 4,0 litri è già stato abbinato ai motori ibridi leggeri nelle ultime GLS e Classe S. Essenzialmente si tratta di un motorino di avviamento potenziato, che è in grado di aiutare il motore in accelerazione e, in generale, quando si richiede la massima potenza, oltre ad avere la funzione di recupero energetico in frenata e rallentamento. La variante GT 53 è già equipaggiata con una tecnologia mild-hybrid, anche se abbinata a un sei cilindri in linea 3.0 litri turbo e non a un V8. Anche gli interni saranno aggiornati con l'ultima versione dei sistemi di infotainment MBUX e head-up display Mercedes. Per quanto riguarda i programmi produttivi di AMG, è ipotizzabile che l'intera gamma della GT Coupé a 4 porte sarà gradualmente eliminata dopo l'unica generazione costruita, insieme alla CLS. Con le vendite di berline in declino e le Case automobilistiche che necessitano di una maggiore quantità di veicoli elettrici per soddisfare le normative sulle emissioni più severe, si prevede che Mercedes e AMG si concentreranno sull'imminente EQS.