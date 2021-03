LA CLASSE C IN VERSIONE HIGH PERFORMANCE La nuova generazione di Mercedes Classe C ha debuttato pochi giorni fa con uno stile aggiornato, molto simile a quello delle sorelle maggiori Classe E e Classe S, e una famiglia di motori diesel e benzina a quattro cilindri, per la prima volta completamente elettrificata. L’inedito modello compatto premium della Casa tedesca, che arriverà entro l’estate dai concessionari, non si fermerà a queste motorizzazioni ma come al solito arriverà anche in versione AMG, con motori high performance preparati dalle officine di Affalterbach. La nuova tedesca “anabolizzata” manterrà probabilmente la nomenclatura C63, come i modelli attualmente in listino anche se, con ogni probabilità, perderà il motore V8 a favore di un quattro cilindri turbo. E naturalmente arriverà anche la versione station wagon, che sta ultimando i collaudi sulle strade del nord Europa. Esatto, per la prima volta nella sua storia la C63, non avrà un grosso bombardone sotto il cofano, ma piuttosto un motore più piccolo e con il preciso scopo di fornire elevate prestazioni tenendo sotto controllo le emissioni inquinanti.

MONTERÀ IL DUEMILA TURBO DELLA CLASSE A45 S? Rumor dalla Germania danno come principale indiziata l'unità da 2,0 litri che già equipaggia la A45 S AMG, che con l’aiuto dell’elettrificazione potrebbe erogare ben oltre 500 CV, a differenza del motore originale, che arriva fino a 421 CV. Ma allora, come sarà questo futuro modello? Visto lo stile della Classe C berlina e wagon appena presentate, con ogni probabilità, sarà simile a questo rendering realizzato da XTomi Design ma non confermato da Mercedes, ispirato dal design della più grande E63 AMG, apportando alcune modifiche alla parte anteriore che ora sfoggia l’ampia calandra con la griglia a lamelle verticali, un tratto distintivo di AMG per i suoi esemplari di ultima generazione. Il paraurti anteriore è stato rimodellato e ora presenta prese d'aria laterali più grandi e un convogliatore di flussi molto ampio. La finitura bicolore e i cerchi in lega leggera di grandi dimensioni completano il design. L’arrivo della nuova Mercedes C63 AMG è previsto verso la fine del 2021 o all’inizio del prossimo anno.