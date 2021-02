PRECOCE Impazienza è il suo secondo nome, ecco allora che la rete sputa fuori le prime foto ufficiali di nuova Mercedes Classe C con largo anticipo rispetto alle coordinate dell'unveiling istituzionale. Primi a pubblicare le immagini (ancora in basse risoluzione) della quinta generazione della storica berlina/wagon della Stella sono la pagina Facebook di The Automobilist e il profilo Twitter di CarsInPixels. Cosa ricavare dagli scatti ''leaked''?

MBUX EVOLUTION Che innanzitutto nuova Classe C adotta un look che la allinea sia a Classe E restyling, sia a Classe A e CLA ultima release. Un frontale arrotondato e gruppi ottici rimodellati sono le evoluzioni più evidenti, ma ancor più significativo è il balzo in avanti che la rivale di BMW Serie 3 compie al proprio interno, sull'esempio di nuova Mercedes Classe S. Il sistema di infotainment viene completamente reinventato per accogliere la secondo versione del software MBUX, col display centrale orizzontale della precedente edizione scambiato con un tablet come appoggiato tra i sedili anteriori. Anche il controller rotante e il cambio fisico sono scomparsi, con le rispettive funzioni probabilmente spostate sul touchscreen o sul volante. Il quadro strumenti infine elimina i tradizionali quadranti arrotondati, per quella che sembra essere una configurazione completamente digitale. Altrove, si notano il nuovo design per le prese d'aria e il nuovo head-up display a colori (vedi gallery).

100% HYBRID La fuga di foto esclude nuova Classe C SW: sulla base anche delle nostre foto spia, già sappiamo in ogni caso che la familiare sfoggia a sua volta un nuovo design di avantreno e retrotreno. Berlina o wagon (più la quasi certa variante all terrain), il cuore di gamma di Stoccarda è un'auto riprogettata completamente da zero, con solo nuovi propulsori ibridi altamente efficienti (mild hybrid e plug-in) e una tecnologia di guida semi-autonoma (assistenza al cambio di corsia, adeguamento velocità ai limiti, etc.) mai così avanzata. L'appuntamento con la world premiere in diretta streaming è per domani martedì 23 febbraio 2021 alle 14 ora italiana.