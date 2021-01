CLASSE C SW QUASI PRONTA AL DEBUTTO Lavori in corso a Stoccarda per un modello che da sempre è un cavallo di battaglia di Mercedes, ovvero la Classe C station wagon. I nostri 007 hanno catturato un prototipo della wagon sulle strade intorno al quartier generale della Stella e da queste immagini si può capire come i tedeschi abbiano scelto una soluzione di continuità col passato, almeno per quanto riguarda il design. Infatti, il nuovo modello manterrà la stessa impronta di quello attuale, ma con una importante novità poiché la piattaforma verrà modificata con la MRA2 (seconda generazione della Mercedes Rearwheel Architecture), che rappresenta un ulteriore sviluppo dell'attuale architettura per i modelli con questo tipo di trazione e utilizzata anche per la Classe E.



AMPIA GAMMA DI MOTORIZZAZIONI La nuova gamma Classe C è alimentata dai conosciuti motori a quattro cilindri, incluso il diesel da 2 litri OM 654 lanciato sulla Classe E nel 2016. Una generazione completamente nuova di sei cilindri sarà disponibile entro breve in versione diesel e benzina. Il diesel da 3 litri a 6 cilindri in linea era già stato presentato sul restyling della Classe S due anni fa e sarà capace di 286 CV (singolo turbo) o 340 CV (doppio turbo), mentre il benzina da 3 litri erogherà più di 400 CV. La futura Classe C entrerà a listino anche in versione ibrida plug-in come l'attuale generazione, che combinerà un motore a benzina a quattro cilindri con una unità elettrica. Ma l'autonomia a zero emissioni aumenterà drasticamente fino ad almeno 100 km, secondo i rumors dalla Germania. La futura Classe C sfrutterà un sistema a 48V come la Classe S, una soluzione che offre molti vantaggi. Per esempio, una potente rete elettrica può fornire energia per il compressore del climatizzatore o per un turbocompressore elettrico e, quindi, è prevedibile una sensibile riduzione del consumo di carburante.

ADAS DI ULTIMA GENERAZIONE In qualità di leader nella tecnologia dell'illuminazione, Mercedes abbandonerà la soluzione dello xeno a favore di sistemi a LED più evoluti. Il raggio d’azione dei proiettori principali della Classe C dovrebbe raggiungere i 600 metri senza tecnologia laser. I proiettori tradizionali rimarranno, comunque, nell'offerta di base e per poi passare all'opzione dei LED. La prossima Classe C vedrà anche un'evoluzione dei sistemi di assistenza già disponibili nella nuova Classe S, compresa la possibilità di parcheggiare l’auto nel garage tramite smartphone. Per la prima volta sarà disponibile il cruise control adattivo che si regola automaticamente in funzione del percorso e del traffico, sfruttando la precisione delle mappe digitali fornite dalla società Here, la stessa di Audi e BMW. Inoltre, sarà disponibile una connessione online con hotspot WLAN, per sfruttare tutti i servizi online offerti da Mercedes.

ABITACOLO TUTTO NUOVO Se il design esterno mantiene grosso modo le linee della generazione attuale, è prevista una rivoluzione nell'abitacolo. Voci da Mercedes fanno sapere che: “Per la Classe E, avevamo progettato un sistema operativo in cui il controller veniva sostituito da un touchscreen. Ma i clienti non erano ancora pronti per questo nuovo sistema''. Invece, la prossima Classe C monterà un inedito dispositivo, simile a quello che Audi ha sviluppato per la nuova A8. Se il guidatore tocca uno dei pulsanti virtuali con la mano, vengono visualizzati ingranditi. Le informazioni saranno mostrate su un display largo 30 cm, che consente la visualizzazione tridimensionale della mappa di navigazione. Il controllo gestuale sarà appannaggio del touchscreen nella console centrale: ''Troppe opzioni operative confondono il cliente'', afferma Mercedes. L’inedita Classe C SW potrebbe debuttare a metà di quest’anno, ma la data precisa del lancio non è ancora stata comunicata.