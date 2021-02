IL BALLO DELLA DEBUTTANTE Oggi è il gran giorno per la presentazione della nuova Mercedes Classe C, che dopo le foto spia (qui la versione wagon avvistata pochi giorni fa) e la fuga di immagini via social media, è pronta a mostrarsi ufficialmente in pubblico senza veli. La quinta generazione della berlina di Stoccarda si presenta a questa première completamente rinnovata partendo dallo stile, che si allinea a quello delle sorelle maggiori Classe S e Classe E, con forme più smussate a coniugare eleganza e sportività. Il concetto di modern luxury con cui viene presentata la nuova Classe C si manifesta anche negli interni, che alzano nettamente l’asticella per quanto riguarda qualità percepita e comfort. Appuntamento oggi martedì 23 febbraio 2021 alle ore 11: clicca sotto per gustarti la presentazione in live streaming della nuova berlina tedesca di segmento D.



SISTEMA MULTIMEDIALE SUPER EVOLUTO Da Mercedes promettono più spazio per i passeggeri e tanta tecnologia per sicurezza e intrattenimento, a partire dal sistema multimediale MBUX di ultima generazione, che adesso sfrutta un’interfaccia simile a quella dell’ammiraglia, con un display touch verticale che domina la plancia. Ovviamente non può mancare la connettività web per soddisfare tutti i servizi online di gestione della macchina e dei viaggi anche da remoto, tramite l’app per smartphone. Il sistema di navigazione sfrutta la realtà aumentata con visualizzazione sul parabrezza delle indicazioni proiettate nel campo visivo di chi sta guidando, apparentemente sulla strada dinanzi a lui.

TUTTI I MOTORI SARANNO ELETTRIFICATI Altra grande novità che porta in dote la nuova Mercedes Classe C arriva dalle motorizzazioni che, per la prima volta per un modello della Stella, saranno tutte elettrificate. La gamma prevede inizialmente unità a quattro cilindri benzina e diesel, mild-hybrid e plug-in hybrid, tuttavia non è esclusa una versione 100% elettrica, anche se per lei si parla di un futuro più remoto, ancora alla fase di studio. Dopo il live streaming possiamo aprire il dibattito. Cosa ne pensate della nuova Mercedes Classe C? Stile, comfort, tecnologia e sicurezza della berlina tedesca vi hanno convinto? Seguiteci: a breve vi faremo sapere tutto, ma proprio tutto, su di lei.