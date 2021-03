AL FREDDO Dopo aver pizzicato, sul finire dello scorso anno, la nuova Mercedes SL in strada, oggi torniamo a parlare della roadster di Stoccarda. Il nuovo modello è ancora impegnata nei consueti test, stavolta sulla neve della Svezia, e Mercedes ha pensato bene di aggiornarci. Scopriamo tutte le news e gustiamoci le immagini.

LE ULTIME L'ottava generazione della SL sta per entrare nel vivo del suo sviluppo. La Roadster, configurata come 2+2 posti, avrà per la prima volta un sistema di trazione integrale completamente variabile 4MATIC+. Anche il tetto in tessuto, ridisegnato, è oggetto di test alle dure condizioni climatiche che prevalgono nei pressi del Circolo Polare Artico.

COSA SAPPIAMO La nuova SL sarà marchiata Mercedes-AMG, a testimonianza dell'attitudine sportiva della roadster. Per i motori c'è ancora un punto di domanda, ma se si è parlato di una SL 43 a trazione posteriore, si vociferava anche della più potente SL 73e 4Matic con il V8 biturbo da 4,0 litri in combinazione con un motore elettrico, per una potenza di sistema di circa 800 CV. Presto i test della SL sposteranno sul circuito del Nürburgring, dove i tecnici Mercedes-AMG ne saggeranno le doti dinamiche. L'arrivo della Mercedes SL è previsto per la fine del 2021.