UN’ICONA DEL MARCHIO TEDESCO Mercedes torna a far battere il cuore agli amanti della sua leggendaria SL Roadster, che esprime tutte insieme e in una volta sola le emozioni e la tecnologia trasmesse da un’auto così iconica. Dopo i primi rumors e i prototipi avvistati all'inizio di quest'anno, la Casa tedesca ha riconosciuto ufficialmente che sta lavorando al progetto SL di nuova generazione. E oggi, i muletti sono entrati nella fase di test su strada, mettendo un altro decisivo tassello allo sviluppo. Le foto delle auto pre-produzione completamente mimetizzate non sono che la conferma di come tutto stia avanzando secondo la tabella di marcia e le dichiarazioni dei vertici di Stoccarda sottolineano la ferma volontà di promuovere questo piano produttivo: ''La prossima generazione della leggendaria SL Roadster sta tornando alle sue radici, nel 1952, che risiedevano nel motorsport. Mercedes-AMG, come marchio di auto high performance di Mercedes-Benz AG, ha assunto opportunamente il compito di procedere nello sviluppo per la reinterpretazione della leggendaria roadster”.

DOPO LA TEORIA SI PASSA ALLA PRATICA 'In seguito al periodo di sviluppo digitale, di prove sui banchi potenza e al simulatore, la nuova SL Roadster sta entrando in una fase programmata di test di guida più ad ampio raggio, poiché dai primi passi mossi presso le piste del centro prove Mercedes a Immendingen - ora i prototipi si sono spostati sulle strade aperte al pubblico per iniziare a macinare chilometri in vista della delibera finale.

DESIGN EMOZIONALE E MECCANICA AVANZATA Indiscrezioni, parlano di uno stile neo retrò, dove la nuovissima SL abbandonerà il tetto pieghevole in metallo a favore di una più classica capote in tela, mentre altre voci di corridoio lasciano intendere che potrebbero esserci due piccoli sedili posteriori. Ciò significa che la SL sarà effettivamente una decappottabile 2+2 piuttosto che una roadster. Il nuovo gioiello di Stoccarda è sviluppato da Mercedes-AMG e sarà costruito sulla piattaforma Modular Sports Architecture (MSA) della sportiva GT di nuova generazione per il migliore equilibrio tra comfort e handling. La gamma di motori deve ancora essere confermata, ma potrebbe includere il sei cilindri da 3,0 litri da 429 CV, insieme al V8 biturbo da 4,0 litri da 515 CV, così come la variante da 604 CV del V8 AMG a bordo della SL 63. Al vertice della gamma potrebbe esserci l'ibrido plug-in ad high performance della SL 73 con un massimo di 800 CV.

BISOGNA ASPETTARE ANCORA La quadratura del cerchio, cioè la presentazione, però, non avverrà che alla fine del prossimo anno, probabilmente come modello 2022. Non resta che attendere novità da Stoccarda per vedere brillare nuovamente una delle stelle del firmamento della Casa tedesca.