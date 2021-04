COUNTDOWN E arrivò anche il giorno in cui Mercedes-EQ presentò la berlina di lusso completamente elettrica EQS in anteprima mondiale. Il giorno è oggi, giovedì 15 aprile 2021, ore 18:00. I membri del consiglio di amministrazione, tra cui Ola Källenius, Britta Seeger, Markus Schäfer e Sajjad Khan, nonché Gorden Wagener, Chief Design Officer, presenteranno brevemente i punti salienti tecnici di EQS, alias Classe S full electric. In attesa del nostro report completo, puoi vedere l'EQS World Premiere dal vivo qui con noi, qui sotto.



IN PILLOLE EQS è il primo modello basato sulla nuova architettura per veicoli elettrici di lusso ed executive. Delizierà guidatori e passeggeri con una fusione unica di tecnologia, design, funzionalità e connettività. Allo stesso tempo, semplificherà la loro vita quotidiana in molte aree con il supporto dell'Intelligenza Artificiale (AI). EQS sarà lanciata alla fine dell'estate 2021 e stabilirà standard ancor più elevati all'interno della già massiccia offensiva Mercedes-EQ. Buona scoperta.