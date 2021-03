IL DEBUTTO È VICINO Giorni pieni, per i collaudatori Mercedes: non più tardi di venerdì scorso la casa di Stoccarda ha pubblicato un video che mostrava in azione, in pista, la nuova berlina elettrica EQS, che dovrebbe essere presentata già nelle prossime settimane, e che dovrebbe debuttare sul mercato già entro la fine dell’estate. Sono di oggi, invece, le prime, spettacolari immagini dell'abitacolo con l'enorme schermo Hyperscreen che riveste tutta la plancia, presentato al CES di gennaio.

NON È DA SOLA E, così, come promesso diversi mesi fa, continua ad allargarsi la gamma di veicoli a zero emissioni di Mercedes: gli ultimi arrivati sono il furgone EQV (la nostra prova video) e il SUV compatto EQA, che presto saranno affiancati dalla nuova grande berlina di lusso EQS, che affiancherà Classe S (qui la nostra prova) nel segmento delle berline di lusso, destinato a vedersela con Tesla Model S e Porsche Taycan.

SGUARDO FAMILIARE Le nuove foto spia, scattate nei giorni scorsi lungo le strade di Stoccarda, mostra la EQS in versione semi-definitiva, con l’unica eccezione delle camuffature che ancora coprono il muso e il posteriore. Ne emerge una linea particolarmente filante, (quasi) senza soluzione di continuità tra cofano e arco del tetto, e con un minimo accenno di coda. I gruppi ottici anteriori sembrano invece riprendere lo stile pulito e lineare degli altri modelli EQ, con la firma luminosa nella parte alta dei fanali, che confluiscono armonicamente nella - bassa - calandra chiusa. Sottili anche i fanali posteriori: sbirciando meglio, anche sulla EQS sembra esserci la fascia luminosa che attraversa l’auto a tutta larghezza.

700 KM A BATTERIA Realizzata sulla piattaforma EVA specifica per le auto elettriche, (su cui arriveranno anche la berlina media EQE e relative varianti SUV), EQS dovrebbe avere un’autonomia di oltre 700 km omologati con il ciclo WLTP. Ancora nessun dato ufficiale in merito a capacità della batteria o potenze dei due motori, uno per asse, che assicurano all’auto la trazione integrale permanente.