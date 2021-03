LA PRIMA A NUDO L'ultima apparizione della Mercedes EQS risale a circa un mese fa. L'auto però, in quella circostanza, era abbondantemente camuffata, alle prese coi test di rito. Questa volta, invece, è la Casa di Stoccarda stessa a mostrarci la silhouette della berlina elettrica con un teaser apparso su Facebook.

COME PRIMA... Non che questo teaser apra nuovi orizzonti in merito alla nuova Mercedes EQS, anzi aggiunge ben poco, ma contribuisce ad attirare l'attenzione ed è certamente un importante segnale del fatto che la presentazione della berlina elettrica sia imminente.

QUEL CHE SAPPIAMO Mercedes EQS – che arriverà anche in versione SUV – è la sorella elettrica della lussuosa berlina Classe S. Mercedes ha svelato il sistema infotainment Hyperscreen che la equipaggerà, mentre per quanto concerne motore e autonomia non ci sono dati ufficiali: si parla di 2 motori elettrici per oltre 470 CV e 700 Nm di coppia, con un'autonomia di ben 700 km. Se è vero che il prossimo mese sarà svelata, non manca poi molto per scoprire tutto il resto.