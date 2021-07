FALSE PREMIERE In molti si aspettavano che il concept venisse svelato in occasione dell'evento in cui Mercedes ha elencato i piani elettrici da qui al 2030. Attesa in parte vana, dal momento che di Vision EQXX non è passato che un semplice teaser. La Stella, tuttavia, dispensa ora qualche informazione in più rispetto a quelle note già in passato. E si sofferma, chiaramente, sulla sua super autonomia.

DIO DELLE CITTÀ La nuova immagine restituisce innanzitutto uno sguardo (anteriore) leggermente più nitido di quello diffuso nel 2020. Mercedes manca invece di aggiungere dettagli tecnici di sorta, ma una slide della presentazione stuzzica la fantasia: ''da Pechino a Shanghai con una sola carica?'', suggerendo come il modello - vista la distanza che separa le due megalopoli cinesi - sarà provvisto di un'autonomia di almeno 1200 km. Dall'Asia a un esempio più vicino a noi: EQXX in grado di coprire il percorso Stoccarda - Nizza senza mai ricaricare. Farebbero, anche in questo caso, oltre 1.200 km, che neanche un diesel.

IL SEGRETO Gli ingegneri che lavorano al progetto affermano come, piuttosto che aumentare la capacità della batteria (e insieme ad essa, il peso), comunque attese a un valore superiore ai 100 kWh, la chiave per sbloccare un'autonomia tanto elevata vada ricercata nel miglioramento dell'efficienza aerodinamica. Ovvero proprio ciò che anche il teaser stesso suggerisce essere al centro del discorso. Il prototipo ha un'area frontale molto ridotta, mentre il passaggio dal cofano al parabrezza ha un'inclinazione limitata, così da favorire il flusso d'aria. Anche le prese di raffreddamento e le branchie sono state ridotte al minimo, con le uniche prese d'aria visibili montate sul cofano.

ARCHETIPO In realtà, EQXX non genererà direttamente una nuova Mercedes a emissioni zero. Dovrebbe rimanere una one-off, un manifesto per mostrare l'abilità tecnologica della divisione Mercedes EQ. Gli insegnamenti tratti dal prototipo filtreranno semmai nei futuri modelli di serie. Appuntamento al 2022, quando l'arsenale chimico-fisico di EQXX sarà di dominio pubblico. E anche le prossime e-Mercedes avranno idee più chiare su cosa aspetta loro.