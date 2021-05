SEGNALI DAL FUTURO Che Ioniq 5 fosse solo la patriarca di una stirpe, già lo aveva detto chiaro e tondo, Hyundai, quando presentò i suoi piani (circa un anno fa) di un sottobrand 100% elettrico, destinato a poco a poco a trasformarsi nel cuore di gamma dell'intera offerta. In occasione dell'investor day, il rampante marchio coreano torna in tema e mostra un teaser un poco più dettagliato di un secondo SUV a firma Ioniq, e la cui mission già si esplicita nel nome stesso: Hyundai Ioniq 7 un SUV elettrico con 7 posti e dimensioni leggermente superiori a Ioniq 5. Non tanto, ma abbastanza da poter guardare in volto Tesla Model X. Tempi di attesa? Lunghi. Come recita la scritta sopra il teaser, almeno tre anni (2024).

ANTIPASTO SEDAN Nel frattempo, dalla divisione Ioniq giungerà pure un prodotto con le forme classiche della berlina, nome Ioniq 6, target di riferimento BMW i4, data presunta di uscita il 2022. Di lei mancano bozze o cose simili, a meno che non si vada a ripescare una concept, Hyundai Prophecy, nei confronti della quale, sussurrano dalla Corea, Ioniq 6 somiglierà in modo incredibile. Tornando a Ioniq 7, cioè il prodotto che, tra i due, il mercato aspetta con maggior trepidazione: stessa architettura modulare di Ioniq 5 (E-GMP), quindi con possibilità di configurazione ad uno o due motori, ovvero a trazione singola o integrale. Idem per le batterie: tensione a 800 Volt e predisposizione alla ricarica ultrafast. Per ora è tutto, l'impressione è tuttavia che torneremo presto in argomento.