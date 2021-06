I COLLAUDI DELLA NUOVA NIRO Proseguono le prove su strada della Kia Niro di nuova generazione, che è stata avvistata durante i test sulle Alpi austriache molto meno mimetizzata rispetto ai muletti visti in passato. Basata sull'architettura “J-Eco”, condivisa con la Hyundai Ioniq, l'attuale Niro è stata lanciata sul mercato per la prima volta nel 2016, con la versione completamente elettrica che ha debuttato nel 2018. Tuttavia, nonostante sia arrivata da pochi anni, la Casa coreana sta già mettendo le basi per rimpiazzarla con il nuovo modello.

I MOTORI La Niro attualmente in gamma è un crossover compatto disponibile con tre motorizzazioni: ibrida, ibrida plug-in e 100% elettrica, quest'ultima si chiama e-Niro. Voci dalla Corea confermano che il nuovo modello sarà disponibile con gli stessi motori, ma è possibile che alcuni mercati non abbiano a disposizione tutte e tre le opzioni.

COME CAMBIA Nonostante il pesante camuffamento che rivela poco della Niro 2022, possiamo intuire come sarà lo stile del prossimo crossover asiatico. Innanzitutto, si vedono i proiettori anteriori di grandi dimensioni e collocati alle estremità del muso, appena sotto il cofano motore. Le luci posteriori a LED assomigliano a quelle del concept Kia HabaNiro, mostrato per la prima volta nel 2019. Mentre le portiere a farfalla, il parabrezza lungo e ampio e gli interni rosso vivo della Habaniro non li vedremo sulla vettura di produzione, che rimarrà con uno stile più tradizionale pur se evoluto rispetto alla Niro di oggi. Però, possiamo aspettarci che il design del nuovo modello influenzi la direzione stilistica della nuova Niro. Kia non ha ancora definito la data di lancio del suo crossover di medie dimensioni, ma dovrebbe essere presentato nella seconda metà del 2021 in veste definitiva, per poi debuttare sul mercato nel 2022.