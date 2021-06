TEMPO DI RESTYLING PER LA WAGON SPORTIVA Per la shootingbrake coreana Kia ProCeed è ora di un passaggio nel salone di bellezza visto che siamo arrivati al giro di boa della mezza età. La wagon dal piglio sportivo ha debuttato circa tre anni fa e per Kia è ora di lavorare su un bel maquillage per darle una rinfrescata al look. Le foto ci mostrano un prototipo pizzicato durante i collaudi su strada, e fra gli aggiornamenti che si possono scorgere sotto la mimetizzazione si nota una calandra più pronunciata con una cornice più spessa, accompagnata da nuovi fari anteriori con luci diurne a LED collocate in una posizione differente rispetto al modello attuale. Ulteriori dettagli sono difficili da distinguere, ma possiamo vedere un paraurti anteriore dal design differente e una presa d’aria centrale diversa. Spostandoci sulla fiancata, troviamo quelli che potrebbero essere cerchi in lega dal nuovo design, se saranno confermati anche per la produzione, e l’auto sembra avere una zona posteriore leggermente rivista, con un taglio più aerodinamico rispetto a ora.

DENTRO DOVREBBE CAMBIARE POCO I cambiamenti in abitacolo saranno, probabilmente, meno incisivi. Fermo restando il layout originale, dovrebbero cambiare dettagli come rivestimenti sedili con nuovi tessuti, finiture e aggiornamento dell’infotainment. Nulla è dato per certo, ma in effetti gli interni iniziano a sembrare un po' datati. A nostro parere è prevedibile una rinfrescata anche in cabina.

MOTORI TURBO-IBRIDI A questo punto si sa poco altro della futura Kia ProCeed, ma probabilmente avrà un motore a quattro cilindri turbo da 1,5 litri con tecnologia ibrida delicata. Secondo i rumor dalla Corea la potenza erogata potrebbe essere di 158 CV e 253 Nm di coppia. Allo stesso modo, la ProCeed GT potrebbe avere un motore turbo da 1,6 litri che sviluppa 201 CV e 265 Nm di coppia. Sebbene nulla sia ufficiale, la Kia ProCeed dovrebbe essere introdotta sul mercato entro la fine dell'anno o all'inizio del 2022.