ADVENTURE WAGON Dedicata a tutti coloro che sussultano al pensiero di possedere un SUV, ma che si accontentano di alzarsi da terra di quel poco. Sorpresa ai primi di agosto ancora avvolta da tuta mimetica, nuova Mercedes Classe C All-Terrain la station wagon con l'hobby dell'offroad: carrozzeria irrobustita, trazione integrale di serie e una distanza dal suolo sufficiente a garantire agilità quando si guida fuori dai sentieri battuti. La vedremo dal vivo all'IAA Mobility 2021 di Monaco a settembre. Nel frattempo, sfoglia la gallery e fai partire la video preview.





Dopo Classe E SW, nuova Classe C SW è la seconda vettura della gamma Mercedes a ricevere il trattamento All-Terrain. Audi A4 Allroad non ha più il monopolio del sotto-segmento. Proprio come la sorella maggiore, le modifiche al telaio rispetto alla wagon stradale includono un extra di 40 mm di escursione delle sospensioni (per un'altezza da terra superiore nella stessa misura), snodi dello sterzo più grandi e ruote di diametro maggiore (misure da 17 a 19 pollici), tutte caratteristiche che secondo Mercedes rendono l'auto più adatta alle superfici stradali a minor aderenza. A differenza di Classe E All-Terrain, semmai Classe C ha ammortizzatori passivi e molle convenzionali, piuttosto che sospensioni pneumatiche regolabili.

Le modifiche meccaniche sono supportate da alcune revisioni estetiche ispirate alla gamma SUV Mercedes. Ecco quindi una nuova griglia radiatore, un paraurti anteriore ridisegnato con una finta piastra paramotore e un paraurti posteriore in plastica nera non verniciata, senza contare i nuovi passaruota in plastica per contenere le ruote più grandi, che aggiungono 21 mm alla larghezza di Classe C station wagon e che si raccordano a minigonne laterali a loro volta in plastica. A proposito: tutti i nuovi componenti in plastica possono essere opzionati anche in nero lucido, acquistando lo specifico pacchetto Night.

All'interno, nuova Classe C All-Terrain rispecchia le caratteristiche di berlina (vedi prova video) e familiare, edizione 2021: di serie il volante sportivo in pelle nera, il sofisticato sistema di illuminazione ambientale e i sedili anteriori regolabili elettricamente, disponibili in una scelta di tre rivestimenti in pelle (nero, beige macchiato e nero, marrone e nero). Non manca ovviamente l'ultramoderno sistema di infotainment verticale da 11,9 pollici con sistema operativo MBUX di ultima generazione (comandi vocali intelligenti inclusi), oltre al quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, con tanto di menu ''Off-Road'' per visualizzare parametri come l'angolo di inclinazione, angolo di sterzata e coordinate geografiche.

DRIVING MODE Oltre a Eco, Comfort, Sport e Individual, due modalità di guida supplementari: Offroad e Offroad+ (con regolazione della velocità in discesa).

Vista la sua natura avventurosa, il listino degli accessori comprende anche un gancio di traino parzialmente elettrico, un sistema di stabilizzazione del rimorchio che viene attivato a velocità superiori a 65 km/h e aiuta a riacquistare il controllo del veicolo se il rimorchio stesso prende a sbandare, infine un assistente di manovra del rimorchio, che si accoppia con la telecamera a 360 gradi ed è controllato tramite l'infotainment. Il principio è simile al sistema utilizzato sui big SUV Mercedes, vedi GLS: tutto ciò che il conducente deve fare è selezionare l'angolo di sterzata desiderato sul touchscreen, con l'auto che manterrà la ''rotta'' impostata.

Elettrificazione soft (per ora), ma estesa a tutti i motori. Mercedes Classe C All-Terrain declinata in due propulsori 4 cilindri turbocompressi da 2,0 litri equipaggiati di tecnologia mild hybrid 48 volt, entrambi dotati di serie di cambio automatico a 9 velocità e associati a trazione integrale 4MATIC. Il modello a benzina (C 200) sviluppa 224 CV, mentre il diesel pareggia rispettivamente quota 220 CV (C 220 d) e 285 CV (C 300 d). Mild hybrid significa anche che, quando richiesto, il generatore di avviamento a cinghia di ambedue le unità può fornire una spinta extra di 20 CV. A breve, prezzi e tempi di uscita per l'Italia.